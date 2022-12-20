2022年度產業控股關鍵報告發表會 促進正循環、持續投資及深耕台灣

為促進政府擬定適合我國產控發展之法制與政策環境，矢志扮演產業與政府之間橋樑的台灣產業控股協會與台灣經濟研究院合作撰寫《2022年度產業控股關鍵報告》，盤點我國產控企業之發展動因與效益，以及促進產控企業設立營運總部的潛在效益，今(2022)年12月19日舉行產業控股關鍵報告發表會。

產控協會理事長黃偉祥的致詞揭開序幕，國家發展會主任委員龔明鑫亦蒞臨致詞。關鍵報告由台灣經濟研究院董事長吳中書親自為現場來賓導讀重點內容，帶領會員進一步了解產控營運總部議題。

龔明鑫致詞表示：「過去台灣中小企業之間的合作，常常是仰賴彼此之間的人情義理，這絕非長久之計，透過制度化的正式安排，也就是產控模式的實現，始能發揮更大的合作綜效，落實永續經營。」另外，龔明鑫也指出，產控協會的成立、出書，有助台灣產業對於業態有正確認認知，當投資人願意支持產控公司，股價就能有好表現，更足以吸引優秀人才，如此能形成正向循環，促使產控更為健全，更有本錢及資源進軍國際。

吳中書提綱挈領地介紹《2022年度產業控股關鍵報告》內容，指出企業組織重整的目的，無非是擴大產業規模、取得技術、引進關鍵人才、激發公司創新、互補效應、議價能力等，企業視需求成立合組式產控或重組式產產控。此報告並詳細介紹產業控股最成功的案例之一—大聯大，以及其他24家上市櫃產業控股公司，讓讀者得以了解其整併過程、跨業組成結構以及整併效益等資訊，體認出企業轉型以及彼此間的合作所帶來的效益，遠比過去單打獨鬥更能創造效益。

值得一提的是，報告說明我國產控轉型已頗有績效，從既有產控公司的經營情況來看，轉型產業控股公司可快速提升營收、逐步降低營運成本與改善獲利，且控股母公司人力編制的充實與組織功能的完善，有機會創造更多就業機會。

隨後舉行的座談交流會由資誠聯合會計師事務所暨聯盟執行長游明德主持，台灣經濟研究院董事長吳中書、大眾全球投資控股公司總經理簡民智及台灣產業控股協會理事長黃偉祥展開精采對談。

簡民智分享大眾集團成立投資控股公司經驗，「大眾集團於2004年成立投控，在此一保護傘下陸續整理集團內部龐雜的投資及子公司，由於調整得當，營收從70幾億元一路回升至120億元，旗下多家公司亦能逐步成長至獨立運作，且陸續上市櫃。」

黃偉祥則表示：「關鍵報告提供正確詳盡的書面資訊，有利產業與政府溝通產控業態的需求，進而加速產控專法的設置。」他並且指出，台灣第一家控股公司於2004才成立，相較於國外已有30、40年歷史，台灣才是剛起步，而產控業態的成熟，必須仰賴時間和信任。「透過協會的積極推廣，預期將有更多中小企業透過合組產控做強做大，傳承接班維繫中堅企業不墜，從量變到質變，提升公司治理層次，以因應國際淨零轉型與 ESG 等挑戰。」

台灣產業控股協會期望藉由此次報告發表，鼓勵更多台灣企業強強聯手，以應對愈趨激烈的國際競爭態勢，加上政府適時提供的企業協助，如「歡迎台商回台投資」、「根留台灣企業加速投資」及「中小企業加速投資」等投資三大方案，多管齊下必能促成企業根留台灣、放眼世界。