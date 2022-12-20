萬物齊漲時代來了 學者：政院應速處理

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】萬物齊漲，民眾皮包愈來愈消瘦！最近幾天，全家茶葉蛋、必勝客比薩、麥當勞各種產品都宣布調漲，台北公共運輸處也表示，北北基計程車明年4月起跳價從現行70元調漲為85元。對此，台大國企教授盧信昌受訪時說，行政院副院長沈榮津身兼消保會召集人，應慎重看待通膨問題，並與各級消保處共同負起責任。

全家難扛蛋價壓力

面對雞蛋成本日漸上漲，漲幅將近4成，全家也扛不住壓力，開出超商漲價的第一槍，自12月28日起，現煮蛋品項茶葉蛋將調整售價至每顆13元、限店販售之鼎王麻辣蛋將調整售價至20元。為避免衝擊消費者，全家緩頰說，12月28日起至明年2月7日期間內，現行指定飲品+1元即獲茶葉蛋活動將持續舉辦。對此，7-ELEVEN與萊爾富都表示，尚未打算跟進。

速食、比薩都大漲

麥當勞也早於15日宣布21日起就要開始漲價，套餐價格一律漲10元，其他如薯條、薯餅、金黃地瓜條也喊漲5到7元不等。其他像是銅板價的「1+1」的50元套餐則已下架。

此外，連鎖比薩必勝客因原物料、食材等成本波動，悄悄於11月26日起調漲部分產品售價，其中和風章魚燒等6款大比薩，調漲30到45元，另外升級的芝心餅皮、薄脆餅皮，也都調漲5～20元，整體平均漲幅3.3%。

計程車變得更貴

台北市府公共運輸處已宣布，明年4月1日起，北北基計程車起跳價從現行70元調漲為85元，延滯計時秒數則從每80秒5元，縮短為每60秒5元。至於春節期間，每趟多收30元，明年1月17日至1月29日實施，共13天。

北市公共運輸處副處長尚錦堂表示，北北基營業範圍內5.6萬輛計程車適用，但需約3個月時間重新設定車程車錶，最快明年才會上路。根據交通部調查，去年計程車平均每月營業收入為41771元，不過若是扣除油價、停車費等相關支出，淨收入僅剩21996元。

台酒也要漲價

國內民生物價成本飛漲，國營企業台酒已多次吸收成本，凍漲旗下產品的價格。據中央社報導，台酒公司高層坦言，確實有些成本壓力，年後再做調漲總檢討。

但台酒高層也承諾，由於純米米酒、紅標米酒民生用量大，通常不會列入檢討。

各級消保處應負起責任

對此，台大國企系教授盧信昌回應表示，目前民生物價齊漲，尤其涉及都會青少年的消費範圍。他指出，麥當勞過去因為外商轉本土的競爭，出於經營定位調整，所以維持低價的狀況，目前屬於趁這次機會，補上「落後漲幅」。

但他也指出，像全家扛不住蛋價壓力，決定調漲茶葉蛋價格的問題，就是執政者責無旁貸的問題。盧信昌歎說，政府提供大量的農業補貼，卻始終沒有辦法穩定蛋價，甚至蛋價還高於美國與日本，實在令人不解。

最後，他提出，行政院副院長沈榮津身兼消保會召集人，應慎重看待萬物漲價的問題，更盼各個階層的消保機關都能負起責任。

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