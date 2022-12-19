新建物頂樓未來需裝太陽能 鄉林賴正鎰：若祭獎勵可加速屋頂種電

鄉林（5531）集團董事長賴正鎰今（19）日指出，行政院會上周通過《再生能源發展條例》修正草案，增訂新建建物屋頂要設置太陽能發電設備，他說，鄉林社區就有在頂樓加裝太陽能板，申請綠建築。

他建議，只有民間與政府聯手，比如補助家戶安裝，並給建商新建案2%容積獎勵，太陽能屋頂下方空間應不設限高且不計面積，讓建商規畫公設給住戶使用，必能加速達成屋頂種電，邁向再生能源的綠能新時代。

政府多年前訂出再生能源2025年要達到占比20%目標，2019年4月即針對再生能源發展條例進行修法，將再生能源推廣目標訂在2025年27GW（2,700萬瓩）以上，占全年供電量的20%，同時要求一定的契約容量「用電大戶」，需裝設一定容量以上的再生能源發電、儲能設備，也可以購買再生能源憑證、或繳納代金的方式代替。

去年第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26），多國共同簽署《格拉斯哥氣候協定》（Glasgow Climate Pact），包含歐盟、美國、日本、韓國等國皆承諾「2050年淨零」，為了達到所謂的「無碳目標」、阻止氣候暖化，多國也著手進行制定能源轉型與減碳目標政策，包括美國、中國大陸與印度，英、法、日、德等主要國家也跟進。

國科會主委龔明鑫今年3月底召開「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」記者會，公布台灣2050淨零排放規劃，2050年再生能源發電佔比要超過60%，並擬定12項關鍵戰略，以求達到2050淨零轉型，且至2030年將投入近9千億預算，並展開跨部會的整合。

對於行政院本(12)月8日再通過《再生能源發展條例》修正草案，增訂新建、增建及改建符合一定條件的建築物，屋頂應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備，賴正鎰說，像是彰化員林新建案「鄉林圓頂」就有加裝太陽能板模組，330W太陽能板共132片，平均每月發電約4500度，發電電力相當16個家庭用電需求，目前規劃發電後供給社區公共區域電燈與電梯等供電使用，若有剩餘再考慮賣給台電，增加社區收入。

他表示，現在建商在社區中庭，陽台空間垂直增加植栽，或是配合都市計畫審查，在開放空間廣植綠色植物與樹木，營造鄰近社區公園的空間，也是為了符合政府追求的淨零排碳的新政策。但目前太陽能板仍太貴，他認為政府只要願意祭出獎勵制度，比如說給予2%的獎勵容積，太陽能板下面的空間，不設限高度，不計樓板面積，並可以開放給建商規劃公設使用，必定會大大促成更多建商投入配合。

他說，面對全球氣候變遷快速，加速推動碳中和與淨零碳排的宣示與行動，鼓勵企業投入ESG，(環境保護Environmental、社會責任Social及公司治理governance），建立評估企業的數據與指標的新形態，只是台灣現有的減量策略和淨零排放，與現實仍有不少落差，中小企業都在努力跟上政府腳步。