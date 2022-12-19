行二行三公辦都更案簽約 估創661億元產值

國家住都中心今（19）日與冠德建設簽約，將合作「行二行三基地公辦都更案」，投資總額預估約230億元，創造產值661億元，將興建國家級行政院區、複合附屬商業設施。

內政部代理部長、國家住都中心代理董事長花敬群與冠德建設董事長馬志綱今日皆親自出席簽約典禮。

媒體關注《平均地權條例》將在立法院內政委員會審查，花敬群表示，立委對於修法還算支持，部分細節仍待溝通，但大方向是一致的。

對於行二行三都更案，花敬群表示，這塊基地就像珍貴的西裝布料，要妥善設計剪裁，才能創造最好價值，未來辦公廳舍規畫，中央跟國家住都中心分回兩棟，其中一棟將作為國家級防災大樓。

行二行三案基地面積約6,447坪，將興建地上22層，地下四層的中央、北市府聯合辦公大樓並複合附屬商業設施，以及地上26層的國門地標住宅；另於臨沂段區域，則興建地上21層的人文好宅。

住都中心表示，基地位處北市都會行政核心，台北車站、捷運善導寺站皆步行5分鐘內即可到達，區位條件優良，未來除滿足中央、地方行政需求外，也為市民提供藝文、休閒空間，預計最快2024年開工，2029年中完工。

行二行三公辦都更案投資總額預估約230億元，創造預估661億元的經濟產值，透過跨區權利變換整合產權，與企業共同興辦國家級行政園區，並複合商業設施，翻轉國門地區生活型態，帶動周邊整體發展。

國家住都中心表示，公辦都市更新加速國有土地更新活化，藉由國、市、私三方合作，創建行政典範，並引進民間廠商共同合作，共同打造兼具公益與公利地標建築，改善都市環境，創造地區亮點。