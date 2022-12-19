元大寶華示警：勞動市場開始吹逆風、薪資增幅受壓抑

近來「漲」聲不斷，且多項經濟數據明顯惡化。元大寶華綜合經濟研究院今（19）日表示，由於全球經濟前景在諸多不利因素影響下趨於不明朗，加以高通膨與升息減弱消費意願，連帶也衝擊我國企業投產與聘僱計畫，預估不久的未來相對落後反應景氣變化的勞動市場，可能逐漸走弱。

元大寶華指出，1~10月台灣受雇員工總薪資成長勉強抵銷物價漲幅，但實質經常性薪資則變相減薪，減損民眾消費意願與能力，未來前景仍難期待，預期未來總薪資、實質總薪資增幅將逐漸受到壓抑。

此外，元大寶華還提到，10月對景氣冷熱變化敏感的製造業加班工時連續第四個月減少，僱用人數也反常較上月減少 1 ,000人，顯示其業務量持續縮減似已殃及勞動需求。再加上同時與領先指標不含趨勢指數均持續下滑，反映當前景氣降溫，未來景氣動向依然不佳，降低薪資與就業前景能見度。

元大寶華指出，目前市場預期，11月季調失業率可能為3.65%。不過，考量事業單位淨增加雇用人數已低於去年同期，且10月求供倍數也是2017年以來同期次低，11月中華經濟研究院製造業PMI中的人力僱用數量緊縮加快，以及S&P Global製造業PMI中的僱用數量出現七個月來首度緊縮；11月無薪休假人數中斷前三個月的下降，重新回升，12月中續揚，似乎意味著勞動市場開始吹起逆風，加上消費者信心指數調查中，受訪者對未來半年國內就業機會看法更加悲觀，11月的61.65遠低於2001~2021年平均82.1，顯示前景較過去更為欠佳。