台電預定發行2023年度第1期無擔保普通公司債

「股災出現，都是好公司出現便宜價的時機！」存股教授謝士英今年達到年領股息300萬元，面對股災他老神在在，甚至保有無懼的心態，「此刻反而是撿便宜的好時機，我會藉此機會種幾棵好樹，讓我的果園更豐富。」

2022-12-19 11:29