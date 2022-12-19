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台電預定發行2023年度第1期無擔保普通公司債

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

台電經常務董事會通過，預定於明年1月中旬發行2023年度第1期無擔保普通公司債208億元。

台電指出，本次公司債發行條件如下：

一、 3年期無擔保普通公司債：利率1.60%發行新臺幣64億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

二、 5年期無擔保普通公司債：利率1.65%發行新臺幣80億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

三、 7年期無擔保普通公司債：利率1.80%發行新臺幣32億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

四、 10年期無擔保普通公司債：利率1.90%發行新臺幣32億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

五、 本期公司債發行尚須經申報生效後確定。

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