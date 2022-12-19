台電明年1月中旬 發行2023年第一期無擔保普通公司債
台電今年11月發出第七期無擔保普通公司債，今（19）日宣布，為充實營運資金，確保穩定供電，台電經常務董事會通過明年1月中旬發行2023年度第一期無擔保普通公司債208億元。
台電今日指出，本次公司債發行條件為三年期無擔保普通公司債，利率1.60%發行新臺幣64億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本；五年期無擔保普通公司債：利率1.65%發行新臺幣80億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。
七年期無擔保普通公司債：利率1.80%發行新臺幣32億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本；十年期無擔保普通公司債：利率1.90%發行新臺幣32億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。
台電去年發出七期無擔保普通公司債，主要用於「再生能源及能源科技發展」的綠色投資計畫；燃氣機組更新改建計畫；第七輸變電計畫等。
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