施羅德投資展望2023年：永續發展應關注的五大趨勢

隨著世界陸續從新冠肺炎中解封，當前經濟、社會與環境目標的挑戰日益明顯，施羅德投資全球永續投資主管Andy Howard表示，展望2023年和更遠的未來，疫情危機留下的債務正在挑戰各國政府持續支援社會度過難關的負荷能力，我們將會看到更多政府介入，並預期企業扮演更重要角色，協助解決氣候變化，生物多樣性的威脅，以及生活成本危機等自然界的挑戰，因此預期未來投資應關注五大趨勢。

趨勢一：氣候變遷與政策意向

今年11月在埃及召開的COP27氣候高峰會對於促使全球將承諾化為行動的作為甚少，儘管峰會達成共識提供「損失與損害基金」，藉以協助發展中國家達成巴黎協定目標，緩解了一大關鍵挑戰，各界已將關注力轉向2023年將在阿拉伯聯合大公國召開的COP28氣候高峰會。

趨勢二：自然資本

目前我們每年使用的資源量，相當於耗用1.7個地球所提供的資源量，進一步使我們陷入自然資本赤字困境，並加劇了全球生態系統退化所造成的威脅。根據預估，每年約有相當於10兆美元價值自然資本流失，凸顯出全球經濟隱形負債持續高築。

趨勢三：生活成本與其他社會壓力

雖然氣候變化和自然議題總是佔據新聞頭條，尤其在COP27和COP15氣候大會前夕，然而我們預期在新的一年，各界將會更大幅關注社會議題，包括人力資本管理、人權以及多元包容，這些也將是施羅德投資對於積極所有權的核心主題。

趨勢四：積極所有權與影響力

我們在2022年初公布了議合藍圖，羅列出我們對已投資的企業的期望，並計畫在未來以此為基礎進行。我們將重心放在影響力，並將會持續加重，積極所有權也將會是這些策略的重要一環。我們於2022年針對700家機構投資人所做的問卷調查發現，約有半數(48%)關注其投資的影響力，相較之下於2020年只約有三分之一(34%)，我們預期這個趨勢將會持續。

趨勢五：監管環境

在COP15前夕，我們已簽署了《企業保護自然界，呼籲立法》倡議，呼籲立法要求所有大企業與金融機構自2030年起主動揭露其對大自然的相關影響與依賴。此外，我們決心協助客戶掌握我們的投資產品，並幫助客戶了解從不同類型的投資策略能預期獲得相關收益。