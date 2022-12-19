消保處抽查54家加水站 重金屬含量結果出爐

行政院消費者保護處今（19）日指出，抽查7個縣市54家加水站，其中54件重金屬「砷、鉛、鎘及汞」檢測合部符合規定，11家加水站的衛生管理不符合規定，均已由地方政府衛生局依法查辦並限期改善完畢。

消保處指出，部分民眾對自來水之品質存有疑慮，而前往加水站購水做為家庭飲水使用，惟加水站供應的水質是否安全衛生，令人疑慮。

消保處表示，為保障民眾健康及知的權利，與主管機關衛生福利部食品藥物管理署合作，於國內7個縣市抽查54家加水站，採取54件樣品進行重金屬「砷、鉛、鎘及汞」檢測；另由地方政府衛生局依各縣、市「加水站衛生管理自治條例」進行衛生管理查核。

消保處說，此次檢查了，砷、鉛、鎘及汞的檢測，54件全部符合規定；衛生條件的查核，共查核54家，其中11家不符合規定，主要違規情形多為資訊文件未張貼或更新。

其中違規事項如下，無張貼或未更新自主管理紀錄表，五家不符合規定；無張貼衛生管理人員證書或過期、無張貼水源供應許可證、無張貼加水站核准證明、無張貼檢驗結果報告書或過期等，分別各有三家。

消保處說，不符合衛生管理規定者，是違反各縣市「加水站衛生管理自治條例」，各地方政府衛生機關已依法要求限期改善，目前皆已改善完畢。

消保處表示，為保護使用加水站消費者的健康權益，已請衛生主管機關持續就水質安全辦理檢測業務，並加強督促業者維護加水站現場的環境衛生。

最後，消保處提醒消費者如要購買加水站的水，「要煮沸、勿生飲」，飲用前比照自來水須煮沸，以確保飲水安全；並注意「加水站是否張貼設立許可證明文件及自主衛生管理紀錄表等文件」，且留意文件是否過期未更新，以確保衛生管理資訊完整且正確。