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全球央行持續升息 財長蘇建榮：國安基金密切關注

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
全球央行升息潮持續，財政部長蘇建榮今（19）日表示，台灣央行也升息半碼，是綜合考量通膨、金融等各項因素，國安基金會密切關注。本報資料照片
全球央行升息潮持續，財政部長蘇建榮今（19）日表示，台灣央行也升息半碼，是綜合考量通膨、金融等各項因素，國安基金會密切關注。本報資料照片

全球央行升息潮持續，財政部長蘇建榮今（19）日表示，台灣央行也升息半碼，是綜合考量通膨、金融等各項因素，國安基金會密切關注。

立法院財政委員會今日審查貨物稅條例修正草案，蘇建榮會前受訪。

蘇建榮表示，美國升息2碼，符合預期，由於通膨相對放緩，另一方面也擔心升息太猛，影響經濟；台灣也在上周四升息半碼，綜合考量通膨等相關因素，在金融面也希望減少台美利差，減少外資流動對國內股市衝擊，國安基金會密切關注相關動態。

對於經濟成長看法，蘇建榮表示，經濟沒有衰退，只是成長放緩，國內出口從9月起轉為負成長，全年度表現待觀察，今年經濟成長率在2%到3%之間，例如央行預期今年經濟成長率約2.91%。

至於明年經濟，蘇建榮指出，一般認為，明年上半年經濟將稍微放緩，國安基金會密切關注。

另外蘇建榮也將在12月25日借調期滿，將從「蘇部長」回歸「蘇教授」身分，今天媒體問及卸任後規畫，他表示，卸任當天是休假日，下周一就會回到學校任教，下一步規畫就是當個單純的教授。

媒體也問到部長任內心路歷程，蘇建榮笑說，「說來話長。」

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