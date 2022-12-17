年改有成！今年421.6億、明年511.6億元挹注退撫基金
軍公教推動年金改革節經費挹注退撫基金，對改善退撫基金財務、延後破產年限有顯著效果。退撫基金管理委員會公告，今（2022）年已有421.6億元，均已全數撥繳退撫基金完竣。明年預計將有511.6億元挹注退撫基金。
針對明年挹注金額，退撫基金管理委員會指出，軍公教人員因年金改革於2021年所節省經費，經各主管機關確定，並揭露於各該網站，合計挹注411.6億元；及2023年度國軍配合政府精簡政策挹注款100億元，合計511.6億元，均將編入2023年度退撫基金預算。
針對今年挹注金額，退撫基金管理委員會表示，軍公政教軍人員因年金改革於2020年度所節省經費321.6億元、及2022年度國軍配合政府精簡政策應挹注100億元，共421.6億元，均已全數撥繳退撫基金完竣。
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