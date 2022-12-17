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台電新竹區處寒冬送暖 盼拋磚引玉幫助更多弱勢家庭

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
台電新竹區處長胡忠興（左3）捐贈救助金，由家扶中心主任沈俊賢（右3）代表接受。記者巫鴻瑋／翻攝
台電新竹區處長胡忠興（左3）捐贈救助金，由家扶中心主任沈俊賢（右3）代表接受。記者巫鴻瑋／翻攝

寒流來襲、冬至即將到來之際，台電新竹區營業處今天透過新竹家扶中心竹東服務處協助下，進行寒冬送暖急難救助金捐贈活動，共為11個家庭帶來溫暖，助其度過嚴寒冷冽的冬天，同時希望藉由善舉拋磚引玉，讓社會關心更多弱勢家庭

台電新竹區處表示，這次捐贈的11個個案涵蓋新竹縣市，不過偏遠山區尖石鄉就有4個家庭，其中一戶曾姓人家有位尚在就學的孩子，因為父母離異又不盡照顧責任，讓他只能與外公相依為命，沒想到近日外公卻突然中風，讓曾同學頓失依靠，連上學、生活的前的錢都沒有。

還有一位李姓人家同樣有弱勢生，李同學因本身患有先天疾病且骨頭發育不正，雖經多次手術後目前仍無法自行走路，身為新住民的母親為全心照顧他無法外出工作，但在台灣也無其他親友可依靠，台電新竹區處獲知他們的處境後決定伸援手。

台電新竹區處指出，協助的個案家庭，有因父母婚姻失調、隔代教養，有因家屬生病需親屬照料而無法工作，導致家庭生活頓時依靠，經濟壓力沉重，因此急需外界予以援助。

新竹區處長胡忠興表示，近2年受疫情影響，使的人與人之間較疏離，因此造成許多弱勢家庭更加的弱勢，雖疫情逐步解封，但又逢寒流來襲，在此冬至前夕，秉持著企業社會責任及台電關懷的理念，在新竹家扶中心的協助下，希望藉此拋磚引玉，增加更多企業對社福機構的關注，傳達更多的愛與熱，讓弱勢家庭能夠得到幫助，感受到社會的溫暖。

家扶中心主任沈俊賢感謝台電新竹區處暖心捐贈，也特致贈感謝狀，期盼藉此活動能喚起社會大眾的關懷，能獲得更多愛心企業及愛心人士的援助，讓弱勢家庭獲得正能量，改善生活。

台電 弱勢家庭 家扶

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