台電股臨會通過增資1500億元私募案 小股東現場抗議

台電今（16）日召開2022年股東臨時會，提出累積虧損達實收資本額二分之一報告，並通過修訂公司章程將現行資本總額4000億元調整為6000億元，及增訂特別股發行條件，也通過將於明年辦理現金增資發行新股1500億元私募案，規劃由經濟部全數認足。不過，現場有多位小股東拉白布條抗議、拍桌、摔麥克風，怒控台電假增資坑殺民股。

台電指出，燃料成本大幅增加，今年截至10月份發購電燃料成本為5007億元，較去年同期增加2635億元；即使7月調漲電價，增加電費收入約288億元，也難以轉虧為盈。截至10月底台電累積虧損1723億元，已達實收資本額3300億元二分之一，依「公司法」規定應於最近一次股東會報告。

台電說明，為籌措「穩定供電建設方案」所需資金，爭取由政府投資台電1500億元。台電目前實收資本額為3300億元，為取得日後增資空間，因此修正章程將資本總額調整為6000億元。現金增資案將採私募方式規劃由經濟部全數認足

不過，多位台電小股東代表「台電民股自救會」，在現場輪流發言抗議，甚至拉起白布條，痛批經濟部掏空台電，反對假增資坑殺民股，更揚言要告到台北地方法院、監察院。

台電小股東指出，台電鉅額虧損是政策造成，1500億元應該「彌補」虧損而非「增資」，小股東更直言，若不改變方式直接改散虧損缺口，即使這次增資，明年虧損還是會擴大，因為非核家園入法，就宣告台電死刑，這是一個無底洞。

小股東認為，現在經濟部增資拉大官民持股比例，是要讓小股東分擔政策性虧損，是專制、獨裁，建議研議「收購」民股，改為純國營事業，才能面對國際風險。

根據台電預算編列內容，預計明年虧損將擴大到2785億元，關於電價是否會調整，台電表示，國際能源總署（IEA）預測明年上半年會走緩，油價也跌回每桶80美元，但煤、氣都還在高檔，明年電價審議會台電將會依照燃料價格和電價公式提送電價。