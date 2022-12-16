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長江存儲正式列入實體清單 2024年後恐淡出3D NAND市場

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

研究機構TrendForce指出，美國商務部12月15日正式將YMTC（長江存儲）列入實體清單(Entity List)，未來所有進口、轉口或買賣美國商品前，皆須獲美國商務部許可，此舉將使YMTC難以購得美國設備商技術支援及設備零件，大幅限制位元成長可能性，以及恐將導致YMTC在2024年後淡出3D NAND市場。

TrendForce指出，YMTC在失去設備商支援下，Xtacking 3.0中128L及232L生產良率將受到極大挑戰，其2023年NAND Flash供給位元供給量將再度下修，自原預估位元供給年成長60%，先下修至年增18%，在考量列入實體清單影響下，再度大幅下修至年衰退7%。

YMTC被列入實體清單後除了產出影響之外，TrendForce亦觀察到非中系客戶對於採用YMTC技術的態度已轉趨保守。目前美系智慧型手機客戶已暫緩採購該公司NAND Flash產品；同時，原已在進行YMTC client SSD產品驗證的PC OEMs，也暫停導入動作。TrendForce研判，後續YMTC業務發展恐將僅限縮於中國地區，連同高層數製程轉進受到極大限制，逐漸失去透過產能擴張而放大市占的機會。

此外，YMTC遭列實體清單後，若因美國設備管制擴大至荷、日系DUV設備，而導致關鍵設備難以取得，TrendForce認為，2024年以後，當其他NAND Flash原廠主流3D製程普遍將邁入2XXL世代，甚至有機會量產近300L NAND Flash產品，YMTC將因製程停滯逐漸失去成本競爭力使得市占率持續萎縮。除了持續向美國爭取自實體清單移除外，該公司後續不排除有退回生產2D NAND，抑或轉型為成熟製程邏輯IC供應商等可能性。

隨著YMTC於2023年供給位元再次下修至年衰退7%，整體NAND Flash產業供應位元成長率也同步下滑至20.2%，全年供需曲線(Sufficiency Ratio)將從3.6%收斂至2.3%。

除了供給位元有所收斂，TrendForce看好未來enterprise SSD受惠價格彈性的需求增長，不排除NAND Flash於明年下半年出現吃緊的可能性。各品牌有可能提早於2Q23擴大備貨動能，NAND Flash價格屆時出現持平的可能性大增，而自3Q23起NAND Flash均價可望獲得支撐而開始反轉向上。

NAND NAND Flash 美國商務部

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