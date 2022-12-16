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央行再升息半碼 勞部全額補貼「勞工紓困貸款」升息利息

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞工示意圖。聯合報系資料照片
勞工示意圖。聯合報系資料照片

中央銀行昨天宣布升息半碼（0.125%），為減輕勞工朋友的生活負擔，勞動部今宣布將全額補貼升息半碼的貸款利息。

勞動部表示，109年及110年疫情對勞工就業及生活造成影響，為減低疫情對勞工生計衝擊，勞動部開辦「勞工紓困貸款」，由38家承貸銀行提供自有資金，財團法人中小企業信用保證基金提供十成信用保證，每人貸款額度最高10萬元，貸款期間3年，勞動部補貼勞工第1年貸款利息，前6個月勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。109年及110年共核貸159萬餘件。

勞動部進一步說，央行於今年3月宣布今年第一次升息，漲幅1碼，考量貸款勞工為相對經濟弱勢，勞工紓困貸款利率1.845%維持不變，增加利息由銀行負擔；之後央行於6月及9月分別宣布第二次及第三次升息，漲幅皆為半碼，為免增加勞工生活負擔，勞動部全額補貼兩次升息半碼的貸款利息。

這次因應央行第四次升息漲幅半碼，「勞工紓困貸款」貸款利率由2.095%提高為2.22%，勞動部說，只要依約正常還款者，勞動部將全額補貼升息半碼的貸款利息，以落實對勞工朋友的照顧。

勞動部 升息 央行

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