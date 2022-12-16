經濟部發表南臺灣創新科技研發成果 鎖定五大產業技術領域

經濟部今（16）日在工研院臺南六甲院區舉辦「南臺灣創新應用展」，透過規劃五大主題常態展示區，展出經濟部科技專案補助工研院研發的30項創新技術，經濟部也宣布科技專案南部科研布局的豐碩成果，去年(2021年)研發成果創造產值超過300億元，此次藉由展示，吸引更多南部產業共同邁向智慧升級、淨零轉型。

經濟部技術處處長邱求慧表示，南臺灣是我國製造業重鎮，產值約占全臺灣的三分之一，鋼鐵、石化、紡織、電子等產業尤其長期扮演支撐地方經濟的要角，經濟部十分重視南部科研布局，面對2050年淨零排放趨勢，特別鎖定南臺灣邁向低碳轉型的主要五大產業技術領域，包括低碳智造、化合物半導體、智慧感測、先進雷射、下世代網通等，透過科技專案補助創新研發，去年已協助超過1,000家南部廠商，完成567件技術服務案，創造超過300億元產值，未來四年，經濟部將再投入150億科專資源，攜手工研院、學研單位及產業，共同提升南臺灣經濟發展。

工研院資深副總暨協理胡竹生表示，工研院此次展出的亮點技術中，「3D-AI自動機器人」已與國內知名機器手臂大廠達明機器人合作，應用在國內外金屬加工、光電半導體、微電子等產業，預計三年創造超過40億元產品收入，「NIP+永續製造套件」協助國內製造業找出碳排放熱點及實現第一級數據品質盤查，「AMR自主式移動機器人」是全台第一個能從室內到室外、還能夠搭電梯的外送機器人；工研院將持續創新突破，為南部產業需求提出解方。

國內雷射設備大廠台勵福董事長林溪文表示，台勵福攜手工研院及千瓦級高能雷射源供應商㵢杰共同開發的「智能雷銲鋰電池模組規模化設備」，單設備年產可達10MWh，比傳統點銲製造節電20%、提高4~10倍產能、銲接良率達98%以上，可針對銲接鋰電池模組製程檢驗上全程銲接品質監控，此設備將是台勵福未來新廠佈區的重大生產區塊，預計拉動電池產業升級，創造年產值10億元，讓國內雷射銲接應用發展，更具國際競爭力。

工研院六甲院區全新規劃的常態展示區，今天在經濟部技術處處長邱求慧、工研院協理胡竹生、臺南市政府副秘書長邱忠川、機械公會理事長魏燦文、台灣創浦總經理鄭勇志、工研院南分院執行長曹芳海、工研院智慧感測與系統科技中心執行長朱俊勳的見證下揭幕啟用，常態展示區將作為南臺灣五大創新技術與應用成果的展示媒合基地，協助產業轉型升級。南臺灣創新應用展除了展出30項創新技術，工研院現場也發表淨零永續與智慧轉型策略專題報告及智慧製造與雷射應用發展趨勢，透過與南臺灣產業分享交流，共同布局智慧產業聚落永續發展。