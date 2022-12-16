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聯電榮獲CDP全球半導體唯一雙A級企業 氣候變遷及水安全皆獲最高評級

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

晶圓代工廠聯電（2303）永續績效表現再下一城，繼日前公布連續15年入選道瓊永續指數DJSI成分股後，今（16）日宣布，在2022年CDP問卷評比在「氣候變遷」及「水安全」兩大環境面向的評鑑結果，均獲得最高評級「A」殊榮。

聯電強調，在今年全球參與CDP評比的近15,000家企業中，僅有56家在氣候變遷及水安全問卷皆取得「A」，而聯電更是全球半導體唯一雙A級企業，在環境永續發展的努力與成果深獲肯定。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，聯電長期關注氣候變遷議題，積極參與各項國際倡議，於2021年加入RE100再生能源倡議組織，宣告2050淨零排放，並於2022年通過國際科學基礎減碳目標倡議（SBTi）審核，展現積極減碳的決心。

簡山傑指出，公司近年在各項主要國際評比的亮眼表現，是十年磨一劍，長期堅持努力不懈的成果，未來聯電將持續發揮科技無所不在的影響力，結合晶圓製造的專業服務核心能力，與價值鏈夥伴共同實踐地球公民責任。

面對氣候變遷衝擊，聯電透過淨零三部曲的推動，從製程排放的自主減碳、再生能源的擴大使用到新興負碳技術的研究投入等方面，努力朝向淨零目標前行。

在再生能源方面，全聯電集團廠區已極大化太陽光電系統的建置，每年發電量可達8,000 MWh以上，並已採購超過200GWh的綠電，2022年將可推升集團再生能源使用比例至5%以上，逐步穩健地實踐RE100承諾。

在水資源管理部分，聯電執行多項節水措施，透過製程省水設計、提升水資源回收再利用率、高效能用水管理

等策略，多管齊下有效降低水資源消耗，2021年整體用水節約成效為33.52 百萬公噸，並已連續3年獲得CDP「水安全」領導等級肯定。

聯電 再生能源 氣候變遷

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