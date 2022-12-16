經濟部今在工研院台南六甲院區辦「南台灣創新應用展」

經濟部今天在工研院台南六甲院區舉辦「南台灣創新應用展」，規畫五大主題展示區，展出經濟部科技專案補助工研院研發的30項創新技術，經濟部也宣布科技專案南部科研布局的豐碩成果，去年研發成果創造產值超過300億元，要藉展示吸引更多南部產業共同邁向智慧升級、淨零轉型。

經濟部技術處長邱求慧表示，南台灣是我國製造業重鎮，產值約占全台的三分之一，鋼鐵、石化、紡織、電子等產業尤其長期扮演支撐地方經濟的要角，經濟部十分重視南部科研布局，面對2050年淨零排放趨勢，特別鎖定南台灣邁向低碳轉型的主要五大產業技術領域，包括低碳智造、化合物半導體、智慧感測、先進雷射、下世代網通等，透過科技專案補助創新研發，去年已協助超過1,000家南部廠商，完成567件技術服務案，創造超過300億元產值，未來四年，經濟部將再投入150億科專資源，攜手工研院、學研單位及產業，共同提升南台灣經濟發展。

工研院資深副總暨協理胡竹生表示，工研院積此次展出的亮點技術中，「3D-AI自動機器人」已與國內知名機器手臂大廠達明機器人合作，應用在國內外金屬加工、光電半導體、微電子等產業，預計三年創造超過40億元產品收入，「NIP+永續製造套件」協助國內製造業找出碳排放熱點及實現第一級數據品質盤查，「AMR自主式移動機器人」是全台第一個能從室內到室外、還能夠搭電梯的外送機器人；工研院將持續創新突破，為南部產業需求提出解方。

國內雷射設備大廠台勵福董事長林溪文表示，台勵福攜手工研院及千瓦級高能雷射源供應商㵢杰共同開發的「智能雷銲鋰電池模組規模化設備」，單設備年產可達10MWh，比傳統點銲製造節電20%、提高4~10倍產能、銲接良率達98%以上，可針對銲接鋰電池模組製程檢驗上全程銲接品質監控，此設備將是台勵福未來新廠佈區的重大生產區塊，預計拉動電池產業升級，創造年產值10億元，讓國內雷射銲接應用發展，更具國際競爭力。