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經濟部繼續補貼青創及紓困振興貸款利息 不受升息影響

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

央行15日公布重貼現率調升半碼(0.125%)，經濟部表示，為持續照顧青創及中小企業，將配合調整利息補貼金額，貸款戶的利息補貼權益不受升息影響。

經濟部表示，對於已申請「青年創業及啟動金貸款」及「受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款」舊有貸款展延、營運資金貸款及振興資金貸款且享有利息補貼的業者，如中華郵政公司定儲利率亦同步調升半碼，經濟部將配合調整利息補貼金額，貸款戶的利息補貼權益不受升息影響。

申請「青年創業及啟動金貸款」且享有利息補貼的青創業者，如中華郵政公司定儲利率調高半碼，其補貼利率將由1.92%提高為2.045%。另受疫情影響的中小型事業申請「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款」可享有利息補貼，如升息半碼後，其舊有貸款、營運資金、振興貸款之補貼利率將分別由1.31%、2.345%、1.345%提高為1.435%、2.47%及1.47%，每戶補貼金額上限維持新台幣22萬元、5.5萬元及22萬元不變。上述利率調升差額由政府全額吸收。

經濟部 升息

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