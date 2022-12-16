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隨股債市走揚 星國REITs股利率超過5%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近期新加坡REITs市場股利率表現
近期新加坡REITs市場股利率表現

伴隨美國聯準會主席表態，12月升息幅度放緩，資本市場正面看待，引導股、債市彈升，帶動REITs資產隨市場走揚。兆豐投信表示，近期全球市場大幅反彈，在新興市場補漲力道帶動下，亞股上演反彈行情，新加坡也有不錯的表現，資金行情帶動下，新加坡REITs股利率上看逾5%，相較其他區域更為強勁。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊表示，根據美銀美林報告預期，2023年REITs資產將提供更佳的獲利能見度，有機會優於指數表現；隨著新加坡的經濟與景氣復甦，房地產及物業的空置率持續下調，有利新加坡REITs 物業租金調漲，可望抵銷國際市場通膨壓力。

此外，伴隨股債市前一波漲勢行情，帶動11月REITs資產翻揚，REITs各次產業也有表現空間，特別是數據中心型REITs彈升逾18%、基礎建設型REITs上漲逾7%、零售型REITs也有漲近7%，這一股REITs資產走漲的氣氛，可望吸引資金持續簇擁，特別是股利率相對高的新加坡REITs。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金聚焦在高成長性的REITs為主軸，產業主力聚焦於零售、商辦、物流工業、數據中心等領域，多為實體房地產資產，具備相對穩定的平均租期、平均承租率，蘊含租金持續上調空間。

新加坡REITs有機會投資國際資產，透過投資組合納入新加坡REITs，可望兼顧國際化及多元化資產的資產配置，相對掌握高股利率、低營運與低財務風險的投資價值，建議可以採取定期定額、分批布局方式參與新加坡REITs的投資契機。

新加坡 房地產

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