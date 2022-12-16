寒冬即將來臨！無薪假增至1萬7,872人、製造業人數增加最多

勞動部今（16）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有2,594家，1萬7,872人實施無薪假，較上期增加69家，人數增加692人，隨著疫情趨緩，國境解封，內需產業無薪假情勢出現明顯降溫，不過，製造業近幾期持續升溫中。

根據勞動部統計顯示，目前實施家數最多的仍是支援服務業1,429家，其次為批發及零售業338家，第三則是製造業296家；實施人數則是支援服務業7,679人最多，製造業5,807人居次，第三則是批發零售業1,577人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示指出，此次增加較多的產業別落在製造業，增加了385人，主要是工具機、汽機車零組件、資訊電子零組件產業增幅相對明顯，其中汽機車零組件有二家業者各家增6、70人，業者反映會實施減班休息主要是受到訂單減少的關係，目前預計會實施到明年1月底。

黃維琛也進一步表示，業者也都有反應，除了訂單下滑明顯外，也對於接下來的景氣充滿不確定性，受到國外的高通膨、升息等壓力，台灣又是外銷導向的國家，難免都會受到影響，且近幾期的製造業減班休息人數都是呈現緩步增加的狀態，這些問題都已通報經濟部，後續狀況經濟部已有掌握，也會進一步了解製造業的狀況，並給予幫助。

不過，黃維琛也說，目前可以相對「喘一口氣」的產業就屬內需型消費產業，像是支援服務業、住宿及餐飲業都紛紛開始停止實施減班休息，甚至大多業者也都反映減班休息實施時間到今年底就會結束，可以看的出來觀光旅遊相關產業確實已經逐漸復甦，雖還未回到疫情爆發前的水準，不過整體方向是朝著正向發展。