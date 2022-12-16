大華銀投信推出六年期美元保本基金 提供投資避風港

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大華銀六年期美元保本基金小檔案
大華銀六年期美元保本基金小檔案

為了讓投資人在動盪不安的股債市場中能有安心的投資商品，大華銀投信將於今(2022)年12月21日至明年1月17日募集大華銀六年期美元保本基金，商品連結美國政府公債，同時透過選擇權連結美國道瓊工業指數，讓投資人資產獲得保護之餘，也不錯過美股上漲的機會。

今年以來股債市的表現，讓保守型投資人承受相當程度的心理壓力。展望後市，將持續關注FED官員的談話，若FED釋放更多鴿派信號，未來十年期美國公債的收益率將會落入震盪整理。目前美國利率水準為2008年金融風暴後相對高點，為近14年來投資保本基金最佳時機，因此，這檔連結美國公債的六年期美元保本基金，鎖住目前利率，來減輕利率不確定性所帶來的風險。

大華銀投信說明，美國公債由全球美國政府發行，是相當具有保障也相對穩定的商品，在市場中具有相當程度的指標意義，過去也無違約紀錄，不若其他企業或國家所發行的債券仍有違約風險。這次推出大華銀六年期美元保本基金主要配置於美國六年期公債，再加上以選擇權連結道瓊工業指數，為投資人掌握「保、可、夢」三大優勢。

大華銀投信說，過去這類型商品是為專業投資人設計，提供投資人相對具有保障的避風港型產品。「保、可、夢」三大優勢，分別是以美國公債形式達到100%保本，小資族也可入手，還有透過選擇權參與美國道瓊工業指數的上漲走勢，有夢可追。

大華銀投信表示，美國歷史升息時間多數為1至2年，在升息停止後，進入債券上漲甜蜜期。由於長債利率敏感度較高，未來降息，價格上漲幅度較大，有利未來基金表現。此外，基金選擇連結道瓊工業指數，除了成分企業多為產業龍頭外，根據歷史回測，自2008年10月以來，以每週週底為基準日，投資道瓊工業平均指數六年的報酬率最大為174%，平均為83%，最差為17%。能夠同時達到風險分散與掌握美股報酬的機會。

美國公債 華銀

延伸閱讀

高品質的一年一耕、灌溉水源純淨 美國米成稻米界的夢幻逸品

美前情報官籲拜登停止援烏 恐怕助長「打不贏的代理戰爭」

美台舉行EPPD對話 拜登任內國務院首度派官員訪台

輸美也須提供成分比例？食藥署澄清：高風險食品才要

相關新聞

全球經濟下行台灣相對持穩 龔明鑫：2016年做了這件事

國發會主委龔明鑫今（15）日指出，近期全球經濟面臨美國升息及中國大陸清零政策導致經濟下行等挑戰，台灣仍能維持相對穩定的表...

央行貨幣政策轉「溫和緊縮」 楊金龍曝升息停止時間點

美國聯準會（Fed）再升息2碼，台灣中央銀行今（15）日也跟進宣布升息半碼(0.125個百分點)，利率「連四升」符合市場...

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看

中央銀行今天舉行第4季理監事會，決議升息半碼，利率連4升，符合市場預期，重貼現率將升抵1.75%，創下逾7年新高

大拇哥投顧：2023年看好債券 減碼美元和股票

2022全球股債重挫，2023 年投資何去何從？大拇哥投顧表示，利率和美元來到高檔後，市場機會將調整，目前固定收益商品...

被詐騙集團冒名 金管會澄清官員不會報明牌

今年前11月金管會接獲投資詐騙陳情已達583件，超越去年全年的439件，近日更有詐騙集團假借金管會官員名義發布不實廣告，...

央行Q4為何不調升存準率？ 楊金龍歸納5大理由

中央銀行今舉行第四季理監事會，決議升息半碼，央行總裁楊金龍說明，主要是基於5大理由，此次未搭配調升存款準備率，採取溫和緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。