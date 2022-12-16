美股定期定額倍增　豐存股-美股新增兩功能 美股單筆加碼、即時賣出

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2022美股定期定額熱門排行(永豐金證券豐存股提供)
2022美股定期定額熱門排行(永豐金證券豐存股提供)

2022年是美股充滿波折的一年，在回跌震盪中，全市場美股定期定額戶數倍數成長。永豐金證券表示，小額、分散、紀律三大存股特色，在驚濤駭浪中發揮平均買進成本的優勢，受投資人認同參與，為滿足投資人需求，「豐存股-美股」平台12月22日升級推出單筆加碼、即時賣出兩項功能，讓投資人可以透過豐存股平台優惠手續費更有彈性投資美股。

高通膨、戰爭、升息，美股S&P500指數下跌，最大跌幅達25.4%，根據證券商同業公會美股定期定額市場統計，自去(2021)年7月開辦以來參與人數增幅快速，今年10月底累積客戶數達42,197戶，較年初成長超過二倍達208%；10月單月成交金額達新台幣5億元，較年初成長89%，顯示美股存股紀律投資熱度持續上升。

國內美股定期定額存股龍頭券商永豐金證券表示，從「豐存股-美股」平台分析，上架70檔個股與65檔ETF，今年以來至12月7日止，ETF類型拿下熱門標的前四名，顯示美股投資人在今年的情勢中追求穩健，分散風險、成份股可汰弱換強的ETF，前四名依序為全球股票型ETF、美國標普500指數ETF、美國大中小型股票皆涵蓋的ETF、納斯達克100指數ETF，第五名為個股，由蘋果公司獲得。

因應投資人對美股投資的需求，滿足不同交易策略的理財操作，「豐存股-美股」12月22日推出美股單筆加碼與即時賣出兩項功能，單筆加碼讓投資人方便透過存股平台的手續費優惠購買美股，不論是大跌加碼或是一次投入，設定後即可在最近的申購日購買指定標的，扣款成功即自動停扣，不用來回地進行委託與停扣設定。而即時賣出功能則降低美股賣出價格的限制，在美股交易時段內，投資人皆可新增/刪除賣出委託，賣出時點選擇更自由，輕鬆實現投資策略。

另外，永豐金證券鼓勵大家理性存股、健康生活，與投資人一起瘋足球，限時推出足球快閃活動，12月18日前至永豐金證券Facebook官方粉絲團參與貼文互動，就可以抽比賽用球、冠軍獎盃等好禮；此外、12月30日前完成豐存股申購(台股/美股均適用)可以抽iPhone14 Pro。

美股 存股

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