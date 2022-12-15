美台經濟繁榮夥伴對話 談經濟脅迫、供應鏈韌性及能源

美國在台協會 （AIT）今（15）日晚間發布新聞稿，指AIT和駐美台北經濟文化代表處（TECRO） 主持之下，美國國務院主管經濟成長、能源及環境事務次卿荷西‧費南德茲（Jose W. Fernandez）於華府時間14日以線上方式與經濟部長王美花召開第三次美台經濟繁榮夥伴對話。

此對話提供了兩經濟體機會深化經濟合作，並強化強健的經濟夥伴關係，雙方對此表示歡迎。此對話的特色在於就應對經濟脅迫、供應鏈韌性，以及安全的能源轉型有廣泛的討論。對話討論著重在過去一年所達成的進展，也找出可合作、分享資訊以及互相了解的新領域。

美國政府各部門代表透過線上方式，加入次卿費南德茲與駐美代表蕭美琴、王美花、外交部政務次長蔡明彥以及其他代表人員的對話。

AIT也同步宣布，美國國務院經濟暨商業局副助卿東尼‧費南德斯（Tony Fernandes） 正率領一個美方代表團於12月12日至16日訪問台灣知會經濟繁榮夥伴對話。副助卿費南德斯訪台期間將與台灣與談者討論對彼此至關重要的一系列經濟議題。