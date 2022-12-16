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台灣今明年GDP下修 保不了3

經濟日報／ 記者陳美君╱台北報導
中央銀行昨召開第四季理監事會議，央行總裁楊金龍會後宣布升息半碼(0.125個百分點)，並預測今年經濟成長率2.91％，明年下修為2.53%。記者曾吉松／攝影
中央銀行昨召開第四季理監事會議，央行總裁楊金龍會後宣布升息半碼(0.125個百分點)，並預測今年經濟成長率2.91％，明年下修為2.53%。記者曾吉松／攝影

美國聯準會激進升息，衝擊全球經濟成長動能，中央銀行昨（15）日舉行理監事會並發布最新經濟預測，對於台灣今、明兩年的經濟成長預估值大幅下修，今年經濟成長率僅2.91%，明年則是2.53%，均無法保「3」。

央行9月時預估，今年經濟成長率為3.51%，本季下修至2.91%；明年經濟成長率則是由2.9%下修至2.53%，不僅修正幅度極大，央行也是唯一預測今年經濟成長無法保「3」的國內機構。

楊金龍表示，全球終端需求下滑、廠商持續去化庫存，台灣出口連三個月負成長（衰退），連帶影響民間投資意願。央行預期今年第4季經濟成長率大幅下降，並下修今年經濟成長率預測值為2.91%。

對於央行下修經濟成長率，更明示未來將採溫和緊縮貨幣政策，有媒體問及，是不是央行認為穩定經濟成長率更重於物價，對此，楊金龍表示，央行的第一職責還是穩定物價，但根據中央銀行法，仍有義務協助經濟發展，雖然預估明年CPI將下降至1.88%以內，但還是不能掉以輕心，談到GDP調降，楊金龍強調，台灣仍然比其他國家或主要經濟體還好，央行會意經濟下行風險。

展望明年，全球經貿動能大幅放緩，將抑制台灣出口成長，加上廠商對未來景氣看法保守，庫存壓力仍存，企業恐遞延投資計畫或縮減資本支出，民間投資動能將趨緩，央行下修明年經濟成長預估值，由9月的2.9%下調至2.53%。

央行指出，今年輸出擴張力道明顯放緩，央行預測今年經濟成長率為2.91%，較9月下調0.6個百分點，其中輸出對經濟成長的貢獻減少1.26個百分點。

展望明年，全球經濟成長動能恐不如原估，輸出成長動能受限，連帶抑制民間投資成長，預測明年經濟成長率為2.53%，較9月下修0.37個百分點，其中輸出與民間投資對經濟成長的貢獻分別減少1.09及0.14個百分點。

央行 經濟成長率

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