全球經濟下行台灣相對持穩 龔明鑫：2016年做了這件事

國發會主委龔明鑫今（15）日指出，近期全球經濟面臨美國升息及中國大陸清零政策導致經濟下行等挑戰，台灣仍能維持相對穩定的表現，主要可歸功於政府自2016年推動的經濟發展新模式，包含推動五加二產業創新、擴大投資台灣等政策，初步已達到提升台灣經濟動能、擴大就業及翻轉經濟結構的效果。

龔明鑫強調，台灣應把握契機為新變局預作準備與布局，加強推動前瞻基礎建設計畫、吸引外國人才及強化國際合作等，打造良好經商及投資環境，機會來臨時，便可大步拉開與對手距離。

國發會與內政部營建署今於高雄蓮潭國際會館共同舉辦「行政院第12次公共治理協調會報」，龔明鑫主委以「我國經濟政策發展與產業轉型趨勢」為題發表專題演講，分享在國際各項挑戰下，台灣在供應鏈重組、數位轉型及淨零轉型等面向應有的策略布局。

同場活動並由國發會分享「國土空間發展布局」、內政部分享「社會住宅政策」，以及臺中市政府分享「社會住宅推動經驗」等議題，中央與地方政府相關業務主管人員約百餘人與會共同研討，場面熱絡。

龔明鑫表示，近二年美中貿易戰影響下，全球產業啟動供應鏈重組，台商也因應情勢而回台大量投資，政府也適時提出投資台灣三大行動方案及境外資金回台等措施。而從今年部分經濟數據也可看出，我國台商也確實掌握趨勢，將供應鏈移轉至東南亞甚至是歐洲、美國等地。

此外，政府也持續推動數位轉型的策略布局，以協助產業取得關鍵性地位與商機，尤其在半導體、5G、AI等領域的投資，其中5G發展上，我國致力於5G開放架構，並深化台美在O-RAN產業鏈合作等。此外，國內AIoT於智慧城市應用有許多成功案例，並且成功輸出海外。透過與各國技術合作與交流，推動產業前瞻應用相關布局，開發數位轉型新商機。

龔明鑫並提到，全球淨零碳排趨勢下，蔡總統於2021年4月22日宣示台灣2050淨零轉型目標，各部會也據此開始推動，現氣候變遷因應法修正案已在立法院，並已於今年3月公布淨零排放路徑。從2023年開始，政府預算將納入「淨零排放」的項目，未來將投入12項關鍵戰略，在科技研發及氣候法治等基礎上，把握能源轉型契機，創造產業商機及增加就業機會。

除專題演講外，本次活動國發會也分享「國土空間發展布局」主題，探討國土各區域發展策略如何引導產業、交通、環境、住宅、衛福設施等基礎建設進行整體規劃，並善用循證治理概念，逐步落實智慧國土，達成區域均衡的願景，同時也將納入環境友善產業、青年在地文化深耕等人文精神，促進國土永續發展。

另為使與會人員瞭解中央及地方在落實居住正義上所做的努力，亦邀請內政部介紹「社會住宅政策」整體推動現況，在中央與地方政府及國家住都中心協力並進模式下，八年直接興建12萬戶社會住宅的目標逐步落實中，未來社會住宅將更重視經濟弱勢照顧及服務整合等需求。

台中市政府則分享「社會住宅推動經驗」，該市透過弱勢者資源整合，同時於社會住宅設置社會服務站，培力住民發揮所長，推動創業育成及數位治理等，讓社會住宅可以提供更全面及整合性的政府服務，打造住民共好的環境。