央行升半碼 總裁楊金龍：台通膨相較歐美低因做好這點

央行今（15）日舉行第四季理監事會議，宣布重貼現率、擔保放款融通利率以及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別由年息1.625 ％、2％、3.875％，調整為1.75％、2.125％、4％，自今年12月16日起開始實施。央行同步調降今年GDP至2.91％，明年預期為2.53％，兩年都不保3。

央行最新預期，明年台灣核心通膨CPI與CPI，Q2可望降至2％以下，Q3之後核心通膨下降速度將加快。

央行總裁楊金龍指出，造成台灣通膨續降、經濟成長力道減緩主因，央行持續緊縮貨幣，國內GDP下修，有助於減緩國內通膨壓力；其次，大宗物資價格下跌，供應鏈瓶頸持續改善，輸入性通膨壓力減緩；第三，股價下跌本身也是一個緊縮，金融機構投資股債受影響，影響放款謹慎，也是緊縮力道。

楊金龍指出，相較開發中國家等待通膨高漲後，事後採行供給面因素措施，例如發放消費券、降低消費稅、現金補貼等等，都是通膨高漲後才採行，台灣這一點做得比較好，也是台灣通膨相對較低主因。

楊金龍說，台灣政府積極平穩大宗物資價格機制因應，包括能源部份，推出民生用燃氣價格凍漲、電價維持穩定等等，都由台電、中油吸收，食物則是提前採購黃豆、小麥、玉米，並調降其關稅以及營業稅。

但鑒於2023年全球經濟下行風險明顯上揚、全球通膨壓力雖然稍緩，但後續發展仍具備不確定性，央行將密切觀察。楊金龍說，美歐國家為應對可能第二輪衝擊，大幅緊縮貨幣升息政策，帶來的是經濟萎縮、經濟弱勢企業成本墊高、經濟衰退危機。

對於此次央行升息半碼，楊金龍說主因為：第一，今年通膨全年仍高於2％，第二，台灣今年GDP下修到2.91％。理事會認為調升央行政策利率，持續緊縮貨幣政策，有助於抑制國內通膨預期心理，達到促進物價穩定，協助整體經濟金融穩健發展的政策目標。

而此次之所以沒搭配存準率調整，楊金龍解釋基於五大理由。第一，通膨壓力放緩、明年通膨率可以降至2％；第二，M2下滑，存準率提高主要就是壓力M2成長，楊金龍預期明年M2貨幣成長率將逐漸趨緩；第三，公司債利率調高太快，假設再調升存準率，將會使銀行放款更謹慎，影響企業籌資，影響經濟活動；第四，Fed開始放鬆緊縮力道。但央行將持續關注主要經濟體貨幣政策動向、地緣政治風險、極端政策等。

對於不動產房價，楊金龍也喊話，會維持現行選擇性信用管制，密切觀察，適時調整。