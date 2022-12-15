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霸王條款讓水泥業者一直存續立委批 礦業法送出委員會爭議一次看

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

經濟部礦業法」修正草案今（15）日於立法院經濟委員會逐條審查後，有多條未達共識，但仍送出委員會等待協商。立委們認為，經濟部堅持探礦、採礦的展限准駁期間權利存續，可能讓既有業者在原採礦權已屆期、但多年沒有准駁結果的情況下，繼續合法採礦，形同「霸王條款」；同時，展限不用更新環評，可能管不到舊礦；補辦一次環評或檢查，後續監督令人無法信任。

立院經委會14、15日逐條審查「礦業法」修正草案，多位立委連續兩日與礦務局溝通爭議條文無果，礦務局幾乎未採納任何立委與行政院版本相左的文字。主要爭議條文為第14、15、34、35、76條。

第14、15條為探礦與採礦權的期限規定。行政院版草案中，這兩條幾乎沒有修改，「探礦權」仍以四年為限，期滿前一年至六個月間申請展限一次；展限不得超過二年；「採礦權」以二十年為限，期滿前提前至二年到一年間申請展限（不限次），每次展限不得超過二十年。但是，條文中又載明，在申請展限、等待准駁期間，權利都視為「存續」，也就是即使已屆期，但仍然可以開採。

多位立委皆提出，應該對准駁時間設限，以免因主管機關審理過久，造成實際權利期限變成「20+N+20」。立委陳椒華表示，依據最高行政法院2003年判字936號，礦業權的展限是「新權利的賦予」，而不是「舊權利的延續」，不應當然將准駁時間視為權利存續。

立委林淑芬指出，亞泥一案，五年間都因為採礦權展限未核定而合法繼續採礦，礦務局給經委會的三個「存續」理由，一是行政程序涉及跨部會協調，需要很多時間，但她反駁，亞泥過去曾在三個月左右獲得展限准許；二是礦務局稱水泥廠是連續性作業，不能隨便貿然停止採礦，否則要是原料乾掉還要耗費成本清理，林淑芬說，現行法規竟以「准許」為原則，如果駁回（不給予展限），國家要賠償其設備損失，據此邏輯就要讓業者權利無條件存續，「大家自見公平」；三是礦務局認為水泥廠幫忙收廢棄物，所以不能因展限審理就停機，林淑芬痛批「像話嗎」，照這邏輯，是不是不需要焚化爐了。

經濟部長王美花則堅持不修改「存續」內容，她指出，存續原因確實是因為設備停了會造成非常大的損失，「水泥礦是大資本投入，我們要讓它永續、讓它合理、要管制它」，更堅持不能設限准駁審理時間。她更指出，亞泥之所以一直未獲展限，是因立法院兩次決議所致。

林淑芬則反駁，2017年經濟部在修「礦業法」之前，以迅雷不及掩耳的速度核准亞泥採礦權展限，立法院當時才決議經濟部不得「偷渡」；而這五年間，「礦業法」一直無法通過，也不純然是立法院的問題。

第34、35條，則涉及礦務局仍堅持舊礦展限不需要重做環評，王美花表示，草案通過後，新礦做環評都要說明能挖多少，每年也都會檢查安全與水域等狀況。礦務局則指出，將會依據業者的「年度施工計劃」來管理。

立委洪申翰表示，要求展限需要重做環評，是因為挖下去後，整體環境狀況可能就不同，更沒辦法用二十年前的環評來做實務考核點，「起初的環評承諾是有極限的」，需要有把關機制，以免對環境造成不可挽回的情況。立委陳亭妃也指出，從尖尖的山挖到平的，說展限不用做環評，很難說服大眾。

第76條則要求1995年之前核定的用地，應該在期限內補辦環評或「環境影響調查、分析」，礦務局表示，據統計有8個大礦要在三年內補辦，31個小礦要在五年內補辦，並指出會聯合所有相關主管機關督導、檢查，處分也有設計；環保署則說，檢查責任在於經濟部。

邱顯智直言，對經濟部的監督機制沒有信心，如何後續追蹤，事實上在法條內容裡也沒有交代，彷彿環境20年都沒有變化。林淑芬則批，綜合上述爭議點，經濟部主張所有舊礦只要有第76條的一次環評，之後無論展限幾次都不用再環評了；也就是說，看似有對新礦進行要求，但幾乎所有礦業都不適用於新礦的規範，因此這些改革根本管不到既有業者，唯一可以有效果的節點就是「展限」時，經濟部卻沒有明文配套，「怎麼可能好好管理」。

環評 礦業法 經濟部

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