勞資雙贏！勞部呼籲：雇主多申請移工轉換中階技術人力

勞動部自今(2022)年4月30日起推動「移工留才久用方案」，開放外國人從事中階技術工作類別包括海洋漁撈工作、製造工作、營造工作、外展農務工作、農業工作(限蘭花、蕈菇、蔬菜)、機構看護工作及家庭看護工作，雇主可為符合資格的移工申請轉為中階技術人力，填補人力缺口。

勞動部表示，「移工留才久用方案」鼓勵國內雇主可將目前所聘僱符合資格的優秀資深移工，或取得我國大專校院畢業副學士以上學位的僑外學生，申請轉任或聘僱為中階技術人力，適時填補企業所需長期穩定的技術性勞動力。符合資格者，可由雇主至「外國人申請案件網路線上申辦系統」(https://fwapply.wda.gov.tw)線上申辦。

勞動部表示，方案實施至今，已有許多雇主提出申請留用所聘僱的資深優秀移工，一家位於桃園市成立60餘年經營人造纖維加工絲業的製造業雇主，秉持著落實「品質第一，技術領先」的信念，積極培訓公司內部專業技術人才，現行已陸續申請留用八名資深移工轉任為中階技術人力。該雇主表示，先前從新聞媒體上得知政府推行移工留才久用措施，在參加勞動部所舉辦的宣導說明會後，就積極配合政策提供更優質的薪資待遇與工作條件，使公司內具有一定程度技術的優秀資深移工得以轉任為中階技術人力，在申辦完成後對於此政策給予高度肯定，深深覺得可以把符合年資的資深移工繼續留用聘僱，可避免已培育具有一定技術水準的資深移工，被迫限期返鄉或被其他國家所挖角，也能大幅減少培育人才的時間與成本。

勞動部指出，雇主所聘僱轉任為中階技術的移工，也可因此提高資待遇，對家庭經濟更有保障。

勞動部表示，透過「移工留才久用方案」留用優秀且技術成熟的資深移工，以及在臺取得副學位以上的僑外學生轉任中階技術人力，將不受移工在臺工作年限的限制，不僅保障資深移工的工作機會，也能解決雇主人力短缺的問題。此外，雇主將資深移工申請轉任為中階技術人力，針對該中階人力除無須繳納就業安定費外，還可依規定將轉任後的原移工名額繼續聘僱移工，可提供給企業雇主更具彈性的用人方式。

勞動部呼籲雇主，詳加瞭解政府所推動留用中階技術人力相關政策後，可以廣為運用，並為企業長期發展提供所需穩固優質的勞動力，創造雇主與移工雙贏的局面，進而提升我國整體產業及經濟發展的競爭力，以奠基我國國際競爭實力。民眾想瞭解更多申請資訊，可上「留用外國中階技術工作人力計畫資訊專頁」(https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/mid-foreign-labor)查詢。