KYMCO Racing S 125／Like 125限時超優惠促銷！帥氣or文青由我自定義

KYMCO Racing S 125與Like 125雙風格熱賣車款,年底前入手享超級優惠價與好禮相送。 圖/KYMCO提供

看準年底換購風潮,全球專業機車品牌KYMCO光陽工業,不僅針對熱賣的家庭以及小資車款推出促銷活動,深受年輕買家喜愛的KYMCO Racing S以及Like 125現在也有超強優惠專案。最低不用7萬台幣就能入手Racing S於新年帥一把;而剛剛獲選環境友好車的Like 125還加碼送出時尚車身精品組。

KYMCO Racing S 125:最低入手價69,500元

甫一推出就緊抓年輕人目光的KYMCO Racing S 125,車頭雙鷹眼大燈設計流露出仿賽的霸氣性格之餘,高亮度雙U型LED尾燈不僅安全提升,更有吸睛的視覺效果。KYMCORacing S 125採用THF(Tube HydroForming)技術高剛性液壓成型車架,結合水平下懸吊以及超大40度傾角,讓騎乘者盡情享受操控樂趣。

KYMCO Racing S 125車頭雙鷹眼大燈流露出仿賽的霸氣性格,深受帥氣騎士買家的青睞。 圖/KYMCO提供

KYMCO Racing S 125動力來自高性能戰4V引擎以及航太NASA材質活塞,並搭配輕量化斧曲軸、重車級日系京濱噴射科技、新型態ECU等,配合常用區域轉速的完美調校,創造出低速馬力提升快、高速動力充沛的表現;再契合前雙缸煞車卡鉗與240mm浮動浪花碟,高效縮短煞車距離,給予最全面騎乘體驗。

KYMCO Racing S 125搭載高性能戰斧4V引擎、航太NASA材質活塞並搭配輕量化斧曲軸以及日系京濱噴射科技。 圖/KYMCO提供

只要在今年12月30日前完成領牌,KYMCO Racing S 125不但享有光陽購車金7,000元或最高36期0利率分期優惠(二選一),再搭配政府汰舊換新補助與新貨物稅減免,最低只要69,500元就能入手(不含牌險及手續費);若是分期購買KYMCO Racing S 125,還獨享一年期「大神盾」防護保障(市值約5,000元)。

12月30日前完成領牌,KYMCO Racing S 125享光陽購車金7,000元,再搭配補助最低入手價只要69,500元。 圖/KYMCO提供

KYMCO Like 125:最高優惠19,000元以義式復古、時尚文藝深受品味人士愛戴的KYMCO Like 125,不僅是展現自我風格的最美二輪移動載具,目前更是市場同級歐風經典時尚車款累計銷售台數最多的。KYMCO Like 125在經典流線的造型設計下,以晶亮大燈、高亮度LED尾燈、時尚菱格皮革坐墊和復古金屬質感標誌,將科技和古典韻味完美融合。

義式復古風格的KYMCO Like 125,為目前市場同級歐風經典時尚車款累計銷售台數最多的。 圖/KYMCO提供

獲KYMCO推薦「新環保機車」的Like 125,搭載全新「GREEN POWER節能引擎」,搭配德國CONTINENTAL燃油噴射系統,結合高紊流燃燒設計使整體燃燒效率更為優異,並大幅提升23%省油表現,全面兼顧節能油耗與排氣環保效能;尤其是超低引擎運轉震動的特性,雙載或長途騎乘都非常舒適。

一樣於今年12月30日前購買KYMCO Like 125,搭配「環境友好車-感謝油你Like 125新環保機車 購車優惠專案」與汰舊換新補助,最高享有19,000元購車優惠。不僅如此,KYMCO還加碼送分期最高24期0利率、一年「神盾」防護保障以及市價6,700元的時尚車身精品組(包含義式保桿、時尚風鏡、經典條紋安全帽)。