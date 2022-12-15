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逸達向TFDA提兒童中樞性性早熟用藥三期臨床試驗申請

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

逸達（6576）今（15）日公告，公司向台灣衛福部食品藥物管理署（TFDA）提出FP-001 42毫克（六個月緩釋注射劑）用於兒童中樞性性早熟的三期臨床試驗申請，預計於2025年完成臨床試驗，未來搶攻全球逾20億美元市場商機。

此外，逸達本月20日受邀參加法說會，將由董事長簡銘達親自主持。逸達表示，屆時簡銘達將公布未來在新劑型藥物、及新藥發展上的新進度及公司新的規劃。

逸達的兒童中樞性性早熟新劑型用藥，是該公司繼第一項產品-前列腺癌藥物Camcevi後，以相同劑型與成份，正在發展的另一項適應症用藥。

逸達表示，兒童中樞性性早熟是女孩和男孩早期性發育的疾病，全球估計每5,000至1萬名孩童就有一位罹患這項疾病，根據Data Bridge Market Research統計分析，2021年全球兒童中樞性性早熟市場價值約14.83億美元，預估2029年將達到26.63億美元，未來八年複合年增長率約7.6%。

逸達表示，自從前列腺癌新劑型新藥Camcevi（FP-001）今年4月美國上市後，外界持續關注後續銷售表現與其他藥物發展進度。原本規定Camcevi六個月劑型今年底歐洲市場將開賣，但是經過與銷售夥伴Accord BioPharma商議後，決定先全力衝刺美國市場，歐洲市場的開賣時期延後進行。

逸達指出，自Camcevi（FP-001）在美國上市後，逸達與Accord BioPharma雙方協議，每季季底，也就是每年3、6、9、12月的營收，才會一次估列當季的權利金分潤。此外，Camcevi六個月劑型原本規劃今年10月公布ASP（加權平均價格），惟美國健保局CMS建議延後一季，預計明年1月公布，預期在醫護人員取得參考依據下，銷售可望逐步加溫。

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