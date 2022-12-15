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今年利率連四升 利率重回2%年代

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖 記者游智文／攝影
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根據聯徵中心資料統計，整體新增房貸利率在今年第一季升息前平均為1.46%，周四央行再升息半碼，加上今年累計已經升息0.5%，推估未來整體房貸平均利率會超過2%，至於央行的五大銀新承做房貸利率，今年2月升息前為1.367%，周四再升息半碼，則升息後未來利率也會接近2%，經歷今年的四次升息，明年的房貸利率將重回2%年代，而上一次利率2%最後出現在2009年1月。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，雖然這次升息半碼，不過因為美國已經暫緩暴力升息，市場多解讀國內升息已經接近尾聲。

他表示，近期針對網友進行購屋意向調查，針對若升息告一段落（房貸利率維持在2%），購屋意願是否增加，其中29%認為會增加意願，等於升息若告一段落約有3成的受訪者會增加購屋意願，另外有37%則表示影響不大，有需求就會購屋，另外也有18%受訪者認為利率太高，會暫緩購屋，16%表示不清楚。

以貸款1000萬元30年期本息平均攤還試算，試算今年4次升息前房貸利率1.375%，每月還款金額為3萬3915元，經歷4次升息後，則房貸利率會到2%，則每月還款金額會增加到3萬6962元，較今年4次升息前每個月多出3047元，一年多出3萬6564元，等於多繳一個月的房貸。

升息 房貸

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