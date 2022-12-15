企併法修正條文上路 保障股東權益、擴大彈性租稅措施

經濟部表示，「企業併購法」修正條文，已於今日12月15日起施行。經濟部指出，本次修正主要重點包含保障股東權益、放寬非對稱併購適用範圍及擴大彈性租稅措施，將提升企業併購效率並同時兼顧股東權益保障。

經濟部說明，在強化股東權益的保障部分，規定公司必須在股東會召集事由中，說明董事就併購的利害關係重要內容，以及贊成或反對併購的理由；並擴大反對併購股東股份收買請求權的適用範圍。原本只有放棄表決權股東有收買請求權，新法施行後，於股東會決議時未放棄表決權而投下反對票的股東，也可要求公司以合理價格買回其股份，以保障反對併購的股東權益。

同時，放寬非對稱併購適用範圍，也就是「併購公司所支付股份不超過其已發行股份的20%」，或「併購公司所支付股份、現金及其他資產的對價總額，不超過併購公司淨值20%」，可由董事會決議後進行併購，不須再經過股東會，以加速及簡化併購流程。

經濟部表示，本次修正的另一個亮點，是明定被併購新創企業個人股東取得的股份對價，可選擇全數延緩繳稅；同時明定可辨認無形資產類型，並放寬併購產生的無形資產可按法定享有年限或以10年做為攤銷的計算標準，使併購方更易於估計其租稅成本。