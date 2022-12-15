海外就業潮退燒…赴海外工作人數腰斬 兩年減42萬人

主計總處今天發布110年國人赴海外工作人數為31.9萬人，較109年大減18.2萬人、-36.4%，較疫情前108年海外就業高峰期73.9萬人腰斬，兩年來海外就業人數暴減42萬人，創調查以來12年最低。原因除了疫情外，去年因出境逾兩年被遷出戶籍人數達13.6萬人。海外就業地以赴中國大陸減少7.9萬人最多，東南亞及美國則分別減少4.6萬人及2.3萬人，減幅以東南亞53.6%最大。

各年齡層中，海外工作人數減最多是30-49歲年減8.7萬人、34.6%，但整體減幅最大的是15-29歲年輕族群，年減5萬人，減幅高達50.9%。

主計總處自98年調查國人赴海外工作情形後，人數逐年增加，只有100年及104年受景氣影響微幅減少。例如98年國人赴海外工作人數從66.2萬人，一路增加到103年72.6萬人高峰；104年略減為72.4萬人後，又逐年增加到108年的73.9萬人，達到最高峰。直到109年疫情衝擊下，全球邊境管制及防疫措施，阻絕人流移動，一年間大減23.8萬人、32.3%，110年減幅擴大為36.4%，再刷新紀錄。

主計總處是以國人出入境資料，再比對勞保、健保資料，篩選出去年一年經常或連續性停留海外單一國家90天以上者，視為赴海外就業。

主計總處表示，110年國人赴海外工作人數31.9萬人，年減18.2萬人，除了與去年相同都是疫情影響外，今年更大原因是出境2年未返國，戶籍被遷出人數達13.6萬人，以及國人赴海外情形也持續減少所致。其中男性18.8萬人、占59.1%，較109年減少8.4萬人、30.8%；女性13萬人、占40.9%，較109年減少9.9萬人、43.1%，女性減幅相對較大。

110年國人赴海外工作國家（地區），仍以中國大陸（含港澳）16.3萬人，占51.1%最多，其次東南亞4萬人、占12.5%，美國5.4萬、占17.1%，日韓2.3萬人、占7.1%，合占8成8。與109年比較，赴各國工作者都減少，其中因大陸人數較多，年減7.9萬人（-32.7%)最多，已是連續八年遞減；赴東南亞減4.6萬人(-53.6%)，赴美國年減2.3萬人(-29.4%)，以東南亞減幅最大。

各年層齡來看，110年海外工作人數31.9萬人中，以30-49歲16.5萬人、占51.7%最多；50歲以上10.6萬人、占 33.2%；15-29歲4.8萬人、占15.1%。

疫情爆發以來，各年齡層海外就業人數都大幅減少，110年以赴中國大陸者減少最多，其中30-49歲赴大陸年減4.1萬人最多，年減32.4%；50歲以上年減2.4萬人，減幅28.3%；15-29歲者年減1.4萬人，減幅達46.5%，減幅是各年齡層最大。