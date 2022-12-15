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符合市場預期！央行宣布「升息半碼」 再次跟進Fed

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符合市場預期！央行宣布「升息半碼」 再次跟進Fed

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
中央銀行今天舉行第四季理監事會議，會後宣布利率決策。路透
中央銀行今天舉行第四季理監事會議，會後宣布利率決策。路透

美國聯準會（Fed）於美國時間14日宣布再升息2碼，將基準利率上調到4.25%至4.5%之間，創下2007年12月、也就是金融海嘯來臨前新高。台灣中央銀行今（15）日下午也舉行第四季理監事會議，央行會後宣布升息半碼(0.125個百分點)，將重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升半碼，符合市場原先預期。

央行理監事會決議升息半碼，將重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別由年息1.625%、2%及3.875%調整為1.75％、2.125%、4%，自12月16日起實施。

央行在今年以前，近10年國內利率「只降不升」，前一波升息已是2011年6月的事，2018年楊金龍升任央行總裁後，前年3月因應疫情降息1碼，重貼現率跌至1.125%，突破前央行總裁彭淮南時期、金融海嘯的最低紀錄，直到今年3月楊金龍任內首度升息1碼、6月、9月及本月再各升息半碼，今年央行合計升息達2.5碼，重貼現率已升至1.75％，利率已「連四升」。

另，央行預測今年經濟成長率2.91％，明年2.53%；預測今年消費者物價指數（CPI）為2.93％、核心CPI為2.60%，明年CPI估為1.88％、核心CPI估為1.87％。

升息 央行 Fed

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