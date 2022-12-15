海龍風場釋近三成股權給Gentari 能源局：尚未收到申請

北陸能源（NPI）昨（14）日宣布，馬來西亞商Gentari International Renewables將以加幣8億元（約新台幣22.5億元）收購NPI之49%海龍離岸風場股份；若交易完成後，Gentari 將持有海龍專案29.4%的間接股權，NPI雖然持有30.6%，但已不占絕對多數。

對於海龍釋股案，能源局表示，目前尚未收到海龍專案提出釋股申請，等到公司提出正式申請後就會要求對方來說明，是否違反釋股規定原則或是影響到風場主導權就會一一來檢視。

根據NPI官網，NPI同意釋出海龍專案計畫的49%股份給Gentari，屆時Gentari將持有海龍專案計劃29.4%的股權，NPI則持有30.6%股權；新加坡玉山能源及日本三井物產則各自持有20%股權；換言之，NPI雖然仍為專案最大股東，但持股比率低於五成，已不具有絕對多數。

對於釋股案細節以及股權比率對於案場推動影響，記者詢問NPI但未取得回應。Gentari為馬來西亞國家石油公司今年6月所成立的新公司，目的是釋出再生能源、氫能及綠色行動方案等，目標在2030年在光電、風電及儲能達到30至40GW（10億瓦）

離岸風電開發商大量釋股2021年就曾發生，天豐新能源前身的達德能源允能風場提出釋股案，欲將釋股23%給法商道爾達石油集團（TOTAL Group），讓達德能源持股比率降至25%，被認為失去風場主導權。

但此舉不僅違反經濟部能源局原定的發起人不得低於五成規定，也衍生離岸風電開發商在風場未建置完成、未發出第一度電前就當「金錢遊戲」炒作，而讓人詬病。

當時經濟部能源祭出鐵腕政策，要求達能能源遵守三大附帶條件才同意過釋股案，包括允能必須提出具專業會計師證明的相關資料證明自身財務狀況不佳，若續經查證有虛偽不實、隱匿或錯誤等情事，除應負相關法律責任外，經濟部亦將扣除其3.5億元履約保證金；Total集團所增資的金額必須全數運用在風場開發，以及允能公司不得再有股權變更行為。