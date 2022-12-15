蘇揆：中小企業、新創企業紓困貸款申請延長
行政院今（15）日宣布通過多項利民措施與福利，行政院長蘇貞昌表示，中小企業紓困貸款、新創企業紓困融資加碼申請延長到明年4月，另外攤商跟小吃店依法核實調降查定營業稅額措施也延長到明年六月。
蘇貞昌表示，為持續協助受疫情衝擊的企業資金調度、小商家的減輕賦稅，經秘書長盤點，包含中小企業紓困貸款、新創事業紓困融資加碼申請期，都延長到明年4月。另外，攤商跟小吃店依法核實調降查定營業稅額措施也延長到明年六月，估約有50萬家受惠。
此外，蘇貞昌也說，為了體恤疫情期間許多民眾的辛苦，避免加重負擔，昨天已核定明年度全民健保一般保險費率「維持不調」。根據日前健保會審議結果，將維持現行的5.17%費率。
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