快訊

「#今天你陽了嗎？」北京放棄封控後的醫療崩潰亂象

直播／較上周增5% 今+16,012例本土確診、37病歿

蘇揆：中小企業、新創企業紓困貸款申請延長

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院今（15）日宣布通過多項利民措施與福利，行政院長蘇貞昌表示，中小企業紓困貸款、新創企業紓困融資加碼申請延長到明年4月，另外攤商跟小吃店依法核實調降查定營業稅額措施也延長到明年六月。

蘇貞昌表示，為持續協助受疫情衝擊的企業資金調度、小商家的減輕賦稅，經秘書長盤點，包含中小企業紓困貸款、新創事業紓困融資加碼申請期，都延長到明年4月。另外，攤商跟小吃店依法核實調降查定營業稅額措施也延長到明年六月，估約有50萬家受惠。

此外，蘇貞昌也說，為了體恤疫情期間許多民眾的辛苦，避免加重負擔，昨天已核定明年度全民健保一般保險費率「維持不調」。根據日前健保會審議結果，將維持現行的5.17%費率。

蘇貞昌 疫情

延伸閱讀

吳怡農說喊口號無益自己卻喊 王鴻薇：染上民進黨惡習

小三通復航憂「搶藥潮」？陳玉珍：只有蘇院長還有疑慮

影／內閣改組幅度 蘇貞昌：立法院會期結束後向大家報告

蘇揆：防疫須全國同步 不是一兩人說了算

相關新聞

打炒房！平均地權條例下周排審 不動產代銷：房市寒冬別潑冷水

政府打炒房，「平均地權條例」修正草案下周三（21日）排審。中華民國不動產代銷公會全聯會理事長謝坤成疾呼，部分修法內容爭議...

全球投資等級債券ETF殖利率逾5% 防守配置優選

美國連續兩日揭露重磅消息，股市持續受到經濟或基本面因素干擾，處在通膨過高、全球經濟放緩的環境中，法人建議採取防守姿勢度過...

東部海域6.2地震 中油天然氣、油品與台水供水均正常

中午12時3分發生芮氏規模6.2地震，經濟部盤點，中油天然氣與油品等供應正常，民營公用天然氣事業、台塑石化、民營電業均無...

礦業法爭議條文多保留 送至大會審查

《礦業法》修正草案今（15）日進入第二天逐條審查，經濟委員會經過兩輪討論，對探礦、採礦權准駁前仍具效力，礦權展現是否須國...

蘇揆：中小企業、新創企業紓困貸款申請延長

行政院今（15）日宣布通過多項利民措施與福利，行政院長蘇貞昌表示，中小企業紓困貸款、新創企業紓困融資加碼申請延長到明年4...

白話財經EP89｜星宇加入戰局？ 航空聯名卡熱度再起

隨著國門重啟，民眾也開始規畫出國，沉寂多時的航空聯名卡熱度再起，近期更傳出玉山銀將跟星宇航空合作。但航空聯名卡不是對人人都划算，消費者該如何選擇？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。