2023經濟關鍵字出爐 「韌」字獲選 經濟變數多 對各界都是挑戰

經濟日報今（15）日舉辦「經濟投資展望論壇─突圍2023」，並公布由民眾票選出來的「2023經濟關鍵字」為「韌」。

經濟日報總編輯費家琪表示，這麼多人選「韌」這個字，都是期勉經濟情勢在疫情、戰爭、通膨、供應鏈重組這麼多不確定因素下，能夠逆風挑戰，順應環境變化調整自身狀態，不僅不會被打垮，甚至藉由這些變數催生出新能力、逆勢成長，展現「韌實力」。

經濟日報連續第九年舉辦「經濟關鍵字大預測」票選活動，預先邀請了政府首長、企業領袖、學者專家提出了心目中代表2023年的經濟關鍵字，並提供選字理由，讓民眾票選。

費家琪指出，今年民眾票選第一名的字是「韌」，韌性、堅韌的「韌」。事實上，這也是今年最多人推薦的關鍵字，包括金管會主委黃天牧、國發會主委龔明鑫、中鋼（2002）董事長翁朝棟、晟德（4123）集團董事長林榮錦、玉山銀行董事長黃男州、KPMG安侯建業主席陳俊光，都推薦「韌」。最高票選出來的經濟關鍵字，反映了民眾對於明年經濟情勢的集體判斷、或集體期待。

費家琪也提到，今年專家推薦的關鍵字很特別，有很多是戒慎恐懼的字眼，像是今天出席論壇的幾位經濟學家，台經院董事長吳中書、中經院院長張傳章、元大寶華經濟研究院董事長葉銀華，分別選蟄伏的「蟄」，冷卻的「冷」，顛簸的「顛」，對景氣看法都偏向悲觀。

而今年票選結果第二名是「苦」字，而且得票數跟「韌」非常接近，甚至一度超過「韌」。「苦」字的推薦人是電子業的台郡（6269）董事長鄭明智認為，未來一年對大家而言，都是一場「苦戰」，大家要準備好過「苦日子」，顯然也獲得很多人的認同。

費家琪表示，的確，目前的經濟變數真的太多，對政府、對企業、對民眾都是挑戰。英國「柯林斯字典」，每年都會從網站、報章雜誌與社交媒體上，找出使用次數顯著增加的字，他們選出2022年度代表字是「permacrisis」，我們翻成「永久危機」，意思是「長時期的不穩定和不安全」。這個字成為2022年的代表字，某種程度反映出今年新冠肺炎疫情、極端天氣，以至今年俄烏戰事、通貨膨脹、全球能源、糧食等危機，對全球經濟情勢所帶來的衝擊及引發的動盪。

費家琪強調，「permacrisis」這個關鍵字，不僅是全球要面對，台灣更難以迴避。展望2023年，俄烏戰爭、高通膨、能源價格高漲、糧食缺乏、氣候變遷等風險依然揮之不去，同時經濟會不會走向衰退、金融情勢緊縮何時走向尾聲，資本市場依然提心吊膽；美國晶片法案及歐洲類似法案影響全球半導體供應鏈，而台灣在全球供應鏈占有重要的一席之地，也將影響台灣未來經濟前景。