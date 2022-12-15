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Fed再次升息後 法人：業績成長股2023下半年再展獲利動能

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國聯準會（Fed）今（15）日凌晨宣布，將基準利率目標區間提高2碼，升到4.25%~4.5%，會後聲明幾乎與11月一樣。不過，法人機構分析，由點狀圖來看，Fed成員對2023至2024年的利率水準看法分歧，並且強調持續調高利率當屬適當，要讓利率達到具限制性水準好讓通膨回到2%目標等論述這次也保留著，代表2023年將持續升息，並會停止升息一段時間來達到打擊通膨的趨勢方向不變。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，Fed官員預期2023年利率中位數最高會升到5.1%，高於市場以及9月時預測，不過上調幅度並不大，因此維持高利率持續更長時間恐成為抗通膨主要策略。

經濟預測方面，這次仍保留著預期2022及2023年經濟成長都僅有0.5%及1.6%，但2023 年的PCE指數卻從2.8%調高到3.1%，核心PCE也從3%調高到3.5%，停滯通膨型態預期將維持一整年，以及2023年底失業率預測調高至4.6%，2024年也大致維持在此水準。由於高利率將持續更長時間，停滯通膨經濟型態可能將維持一整年來看，預期Fed至少到明年上半年都不太可能提到考慮降息政策，因此上半年的高利率及低增長，都將限制企業獲利回升速度。

展望未來，這次升息趨緩將成為其他主要國家央行的基調，包含歐洲、英國甚至亞洲出口國家都將跟進減少升息幅度以及可望2023年同步暫停升息。不過，對經濟復甦而言並非好消息，以美國3個月及10年期公債殖利率差距已來到90bps的歷史次低情況為例，停滯通膨轉為經濟微衰退發生機率越來越高，尤其這次又影響到企業減少資本支出，以及景氣循環敏感類股將進行裁員縮編，因此，成長股要能恢復獲利動能回到之前水準，預期最快要等到明年下半年才會發生。

通膨 升息

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