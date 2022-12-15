台綜院估明年經濟成長率2.51%

台灣綜合研究院昨天雙雙下修今、明年的台灣經濟成長率預測，今年下修為百分之三點○一，勉強「保三」；至於明年則受到全球經濟景氣逆風，成長動能放緩衝擊，ＧＤＰ成長率僅有百分之二點五一，這也是目前政府和民間機構最保守的預估值。

台綜院表示，今年全球經濟態勢從年初的樂觀復甦逐漸轉為衰退，俄烏衝突陷入僵局，引起全球能源價格高漲；美國通膨壓力不減，緊縮貨幣政策持續；加上中國大陸嚴格清零政策導致經濟放緩，不利因素接踵而至，全球經濟已從疫後復甦軌道脫離，再度面臨嚴重的經濟衰退危機。

「明年經濟不會那麼悲觀，但也樂觀不起來」，台綜院創辦人劉泰英說，儘管邊境管制逐漸鬆綁，有助於消費力道恢復，但是疫情、俄烏戰爭等不確定性不知何時才會消除，經濟成長力道還是偏向薄弱。

而通膨影響消費力道，產業界面臨去庫存的壓力，自行車大廠巨大近日更傳出發信給協力供應商，將貨款票期展延的消息，引發市場關注。

富邦集團董事長蔡明忠昨天出席富邦全球化講堂時指出，現在有些企業面臨庫存調整的這些壓力，他相信都是一時之間的，景氣本來就有波動，大家要把這種波動認為是一個正常的循環。「我相信這個經濟的寒冬，這一波來得又急又猛的這種物價上漲，應該也不會持續太久。」

針對明年的經濟成長率，主計總處日前下修為百分之二點七五，台經院、中經院的預測值分別為百分之二點九一及百分之二點七二，台綜院預測的百分之二點五一是目前最保守的。

台綜院指出，今年台灣經濟表現主要仰賴民間投資，以及下半年疫情趨緩所釋放的民間消費成長。展望明年，內需除了上半年民間消費有較大反彈外，民間投資與出口將面臨高基期與全球景氣不確定性的制約，成長空間較為有限，因此預估明年全年經濟成長率為百分之二點五一。

台綜院表示，明年諸多不利影響因素雖無法短期消弭，仍須時間調整復原，國際經濟情勢瞬息萬變，影響台灣經濟成長不確定性因素，包括美中關係新局勢、俄烏衝突發展、中國大陸新一屆領導團隊政策方向、各國貨幣政策外溢影響等議題，都將影響國內經濟後續表現，有待追蹤觀察。