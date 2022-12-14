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麥寮汽電「以氣代煤」環評大會亮綠燈

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

配合政府能源轉型，麥寮汽電公司計畫新設燃氣機組，取代燃煤發電，環保署今（14）日召開環評大會，經過環評委員綜合討論，要求補充保育對策、陸域生態監測等內容，開發單位承諾比照辦理後，同意通過此案。

麥寮汽電計畫新設二部120萬瓩、合計240萬瓩的燃氣複循環發電機組，並興建四座16至18萬公秉儲槽及氣化設施的液化天然氣接收站，穩定天然氣源，並預計在取得施工許可五年後完工。

麥寮汽電並表示，將設置高效率機組，提升發電效率，採用潔淨天然氣為燃料，降低對環境影響，並比照通霄電廠在去年的環評承諾，機組負載70%以上十，氮氧化物排放濃度控制在5ppm以下，年平均為4ppm；另也提出用水減量等環境友善措施。

此案經過兩次專案小組會議初審，期間環委主要關注安全及土壤液化潛勢分析等問題，以及區域範圍內陸域生態監測點位，對保育類鳥類及候鳥影響預測及保育對策。

在經過麥寮汽電說明後，今日環評大會同意通過此案，無須進入二階環評。

麥寮汽電表示，響應政府能源轉型政策，將新建燃氣複循環發電機組以取代既有燃煤機組，協助達成節能減碳、穩定供電目標，並已擬定完善環境保護對策及監測計畫，且將確實執行。

環評 天然氣

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