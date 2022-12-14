電動機車補助來了！政院明將通過58.8億元補助經費

經濟部日前宣布已向行政院爭取「電動機車產業環境加值補助計畫」最新一期補助計畫，行政院將在明（15）日日行政院會上通過，從2023到2026年計四年，共匡列58.85億元經費來進行推動機車行轉型、電動機車補助及設置充換電設施。

經濟部日前指出，先前的「經濟部推動電動機車產業補助實施要點」已在12月10日落日，因此在廣徵機車行公會、車輛公會等各界意見後，向行政院提出爭取新一期的「電動機車產業環境加值補助計畫」。

根據補助計畫，重型及輕型等級每輛為7,000元，小型輕型等級每輛為5,100元，另採用國產電池芯則加碼補助3,000元；該補助金額與落日的補助方案一致。另外，對已經上過政府辦理培訓課程的機車行，政府補助購買電動機車試乘車，每家補助上限6萬元，另維修保養工具每家上限5萬元。

對於未來四年補助金額是否可能繼續逐年調整，官員認為在政策目標確定及國內燃油車廠投入電動車品牌下，應不會經常性調整，而是要塑造穩定環境。而目前匡列的58.85億元是據以往銷售統計所做出來的預估值，若電動車購買量真的超乎預期，應有機會再爭取更多預算。