快訊

大陸單日不到萬人確診 王必勝諷「厲害了你的國」

傳徐國勇接手周玉蔻「辣新聞」時段 民視回應了

電動機車補助來了！政院明將通過58.8億元補助經費

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

經濟部日前宣布已向行政院爭取「電動機車產業環境加值補助計畫」最新一期補助計畫，行政院將在明（15）日日行政院會上通過，從2023到2026年計四年，共匡列58.85億元經費來進行推動機車行轉型、電動機車補助及設置充換電設施。

經濟部日前指出，先前的「經濟部推動電動機車產業補助實施要點」已在12月10日落日，因此在廣徵機車行公會、車輛公會等各界意見後，向行政院提出爭取新一期的「電動機車產業環境加值補助計畫」。

根據補助計畫，重型及輕型等級每輛為7,000元，小型輕型等級每輛為5,100元，另採用國產電池芯則加碼補助3,000元；該補助金額與落日的補助方案一致。另外，對已經上過政府辦理培訓課程的機車行，政府補助購買電動機車試乘車，每家補助上限6萬元，另維修保養工具每家上限5萬元。

對於未來四年補助金額是否可能繼續逐年調整，官員認為在政策目標確定及國內燃油車廠投入電動車品牌下，應不會經常性調整，而是要塑造穩定環境。而目前匡列的58.85億元是據以往銷售統計所做出來的預估值，若電動車購買量真的超乎預期，應有機會再爭取更多預算。

電動機車 經濟部 電動車

延伸閱讀

陳建仁今赴政院引聯想 羅秉成：特聘研究員出席會議

21世紀貿易倡議 政院官員盼農曆年前2次談判

電動機車補助就算再延4年！Gogoro仍趁聖誕節推指定車款享95折優惠

政院所屬部會禁用抖音 政院：協調四大院比照

相關新聞

4.7萬家事移工雇主申請薪資補貼 一般雇主明年1月3日截止

因應家事移工月薪從1.7萬調漲至2萬元，勞動部祭出薪資補助措施，盼減輕雇主經濟負擔。根據勞動部統計，截至目前已經有4萬7...

台綜院估明年GDP 2.51% 劉泰英：明年經濟復甦力道薄弱

台灣綜合研究院今（14）日發布最新台灣經濟預測，不僅下修2022年全年經濟成長率0.79個百分點至3.01%，但預估20...

央行明若升息半碼 房仲：一年多繳一個月房貸

央行理監事會議即將在明天登場，市場預期可能升半碼或不升息，若升息半碼則房貸利率就將重回2%時代，不過隨美國暴力升息暫告一...

經濟成長僅3.01% 明年恐跌至2.51%

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】台灣經濟將持續放緩？台灣綜合研究院14日公布經濟預測數據，由於通膨、疫情與俄烏戰爭，今年成長率為3.01%，研究院院長吳再益認為，明年民間投資與出口恐繼續衰退，成長率將跌

台綜院雙雙下修今、明年經濟成長率至3.01%、2.51%

台灣綜合研究院今天發布2022、2023年台灣經濟展望，2022年下半年全球經濟環境未見改善，下修全年經濟成長率為3.0...

陸食品進口規範 經濟部：我方曾提9次關切

經濟部今（14）日澄清，針對中國大陸於2019年11月在WTO/TBT委員會第79次例會提出「進口食品境外生產企業註冊管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。