Appier推出新一代AI驅動顧客數據平台AIRIS

沛星互動科技(Appier Group Inc)今日宣布推出新一代人工智慧（AI）顧客數據平台「AIRIS」 ，運用先進的AI技術與機器學習模型，幫助企業與行銷人員在最短時間內掌握即時洞察，發揮決策與行動力。

Appier 今年10月收購美國行銷科技SaaS公司Woopra後，推出新一代AI驅動顧客數據平台AIRIS，整合AIXON的先進AI預測功能與Woopra的深度數據分析與直覺化介面，讓企業聰明地化數據為洞察、化洞察為行動、化行動為實際成效與報酬。

AIRIS 產品名取自IRIS（虹膜），強調其視覺化特徵，幫助企業精準識別顧客，快速生成具有前瞻性的洞察。 AIRIS補足企業最大化投資報酬所欠缺的洞察和預測能力，能更好地因應市場的挑戰。 Appier在完成收購的兩個月後完成跨平台的整合，展現作為領先AI SaaS 公司的技術實力。 AIRIS 即日起在亞太地區市場上市，支援英文、日文、韓文和繁體中文四種語系。

Appier 共同創辦人暨執行長游直翰表示，要以最短的時間從數據獲取洞察是企業與行銷人員當前最大的痛點， Appier 結合 AI 技術與數位行銷專業所推出的新一代顧客數據平台正是回應此項痛點的解方，以無縫的數據整合平台，快速生成的可視化數據、自定義預測模型，深化企業的用戶經營並賦予顧客更好的互動體驗。

因應第三方數據的多方限制，AIRIS 能將既有雲端資料庫、線上／線下銷售紀錄、用戶在 Web／App／Messenger 各式行銷渠道的行為、以及 50 多個外部系統的數據，無縫整合成以用戶為導向且詳盡的全方位 360° 輪廓視圖。數據將擁有講故事的能力，讓用戶的購買動機、行為偏好、決策傾向清晰地呈現出來，幫助企業根據數據的脈絡與 AI 推論，為用戶量身訂製更有效的、個人化的行銷策略。

針對消費者對於數據隱私的重視與各地政府在數據隱私權法規的規範，要求企業在用戶行使「被遺忘的權力」時能快速做到資料檢閱與刪除。AIRIS服務也尊重用戶對於數據被用於後續分析與行銷運用的意願。 Appier表示，將致力於保護客戶及其潛在顧客的數據，並對蒐集、使用和共享資料的方式保持透明，在滿足各種規模企業數據處理問題的同時，也極力確保用戶的資料安全無虞。