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和泰汽車榮獲111年國家永續發展獎

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰汽車獲國家永續發展委員會表揚。和泰汽車管理本部劉松山本部長(右)與頒獎人行政院長蘇貞昌(兼任永續會主任委員)(左)合影。業者提供
和泰汽車獲國家永續發展委員會表揚。和泰汽車管理本部劉松山本部長(右)與頒獎人行政院長蘇貞昌(兼任永續會主任委員)(左)合影。業者提供

和泰（2207）集團一直以來積極投入ESG相關作為，並致力於呼應聯合國永續發展目標(SDGs)的精神，今(14)日再勇奪行政院國家發展委員會頒發國家最高等級的「國家永續發展獎-企業永續發展獎」，展現在永續發展上備受肯定的成果。

和泰集團長期投身於社會公益，整合內外部資源並與利害關係人合作，以「人、車、環境」為三大公益範疇，積極推動ESG相關行動。

繼上月榮獲各界譽為台灣企業永續奧斯卡之稱的TCSA「綜合績效獎-台灣百大永續企業獎」、「企業永續報告類服務業-白金獎」、「永續單項績效獎-社會共融領袖獎」及「永續單項績效獎-人才發展領袖獎」獎項後，和泰汽車今(14)日再勇奪行政院國家發展委員會頒發國家最高等級的「國家永續發展獎-企業永續發展獎」。

和泰集團秉持「取之於社會，用之於社會」理念，懷抱「與美好台灣同行」的信念，在「人、車、環境」三大主軸發展多元化公益行動。

公益活動以「人」為出發點，積極投入「志工領域」，規劃集團志工活動，包含植樹、淨灘、玩具回收分享再利用、育幼院孩童陪伴等多項內容，2022年志工服務場次已達23場，參與達967人次，總計時數超過4,381小時；長期投入社會關懷，積極拓展青年培力面向，連續4年與青年學子一同投身公益行動的和泰「公益夢想家」，以企業和青年共創公益的合作模式，為社會培育青年潛力人才；以及「原夢國家隊」支持原住民孩童合唱團追夢，提供多元歌唱表演舞台，搭配兩天一夜職涯體驗營，拓展孩童視野及對未來想像。

在結合本業資源「車」方面，和泰集團推動運用本業交通共享移動服務，滿足弱勢兒少與社工即時移動服務的「yoxi移動公益幸福行動」，今年從新北市出發，並擴大範圍至臺中，至今已提供近400趟次服務，協助近700位的弱勢兒少就醫、就學、短程出遊，以及社工特殊勤務接送、物資配送。此外，和泰集團也透過車輛捐贈服務來支持弱勢族群，至今已連續12年捐贈共12台和泰號捐血車，是台灣捐助最多捐血車的企業。

和泰集團更以實際行動力挺「環境」保育，除致力於導入環保節能車輛、一車一樹達成種植65萬棵里程碑，集團減塑淨灘外，也與行政院農委會特生中心共同發起「台灣原生動物守護計畫」，保育台灣原生動物石虎，期望喚起群眾意識，為環境永續盡最大心力。

和泰車同仁積極參與志工活動。業者提供
和泰車同仁積極參與志工活動。業者提供

志工

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