經濟成長僅3.01% 明年恐跌至2.51%

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】台灣經濟將持續放緩？台灣綜合研究院14日公布經濟預測數據，由於通膨、疫情與俄烏戰爭，今年成長率為3.01%，研究院院長吳再益認為，明年民間投資與出口恐繼續衰退，成長率將跌至2.51%。淡江財經系教授林蒼祥則認為，明年升息壓力減少、通膨減緩，股市下半年有望提升，可關注電商、金融與航空業。

恢復速度不如預期

台灣綜合研究院院長吳再益表示，台灣今年經濟成長主要依賴民間投資，還有疫情趨緩帶動的民間消費成長，但近來出口持續衰退，國際需求下降，因此調降我國2022年經濟成長率0.79%為至3.01%，消費者物價指數CPI則是3.05%，國內製造業除了半導體外，化學材料、塑膠與鋼鐵業的需求持續疲軟，因此成長不如之前預期。

另外，他指出，餐飲業雖然有恢復成長，但尚未恢復到疫情水準，而在明年的投資動能仍然不看好的情況下，明年的經濟成長可能會跌到只剩2.01%，但通膨有望逐漸減緩到1.96%。

股市會稍微樂觀

吳再益指出，美國雖然通膨有比較減緩，但他認為聯準會還會再升息5碼，通膨雖然會逐漸緩解，但疫情與戰爭仍有不確定性，能源價格仍會下降，但不會太快。他分析，目前通膨由65%能源與35%基本金屬+黃小玉，因此能源在通膨扮演重要角色，此外全球需求也因升息放緩。

淡江財經系教授林蒼祥則認為股市會比較樂觀。他分析，股價公式為本益比（P/E）*每股盈餘（EPS），今年因為聯準會瘋狂升息，因此股票本益比大幅下降，因此股價非常慘，如果市場有經濟變好的消息反而對股市不好，因為聯準會擔心市場過熱加劇通膨，反而加強升息力道。

第二季達成長高峰

他預測明年股市會先蹲後跳，許多企業雖然營收成長不高，但獲利將會相當驚人，因此EPS會成長，包括電商（如亞馬遜）、金融業（高利息導致高獲利）與航空業（需求逐漸恢復）都可以關注，但需注意目前美股仍尚未達到低點。亞太區域發展暨治理學會首席經濟學家邱志昌提醒，明年股市將會相當動盪。

他也預測，過年前的股市都不會太好，但過年後會逐漸好起來，因為普遍預測明年經濟第二季將會達到高峰，而股市是領先指標。他解釋說，聯準會還是希望維持溫和通膨，以保持成長動能，因此未來升息的幅度應該會逐漸減緩。

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