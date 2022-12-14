離岸風電選商結果出爐 雲豹能源轉投資海盛入選

經濟部於今(14)日完成第一期選商開價會議，公布第三階段區塊開發第一期選商結果，共有6家開發商、10個離岸風場入選，前四順位開發商皆為外商，分別為渢妙(CIP)、海鼎二及海鼎三(Corio)、加能(NPI)；而由雲豹能源、風睿能源(原上緯新能源)、永冠能源（1589）、天力離岸風電所成立的「離岸風電台灣隊」投資之海盛（Formosa 4）名列第五順位，且為台灣本土風場之首，代表第一個由台灣本地菁英開發團隊和供應夥伴，無意外將取得第三階段區塊開發第一期開發權，這也證明離岸風電台灣隊的努力獲得評審肯定。

另外，因部份案場範圍重疊，經濟部將審慎套疊圖資後，於年底前正式函知各開發業者。本選商作業公布正式宣告台灣離岸風電進入區塊開發階段，且為台灣能源轉型邁出嶄新的一步。

離岸風電台灣隊成員之一的雲豹能源總經理趙書閔表示，離岸風電台灣隊成功取得離岸風電第三階段區塊開發第一期開發權，證明國內離岸風電產業不再偏向大者恆大，而是更看重誰願意為台灣離岸風電產業投入更多的心力，未來將依循政策方向前進，以積極行動力壯大產業鏈，讓外界親眼見證本土化的實力。」

海盛離岸風電（Formosa 4）位於苗栗縣通霄外海，離岸最近20公里，總面積約85平方公里，預計將可獲配裝置容量500MW，計畫在2027年完工。