快訊

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

112學測整理包／多校系個申參採科目下修 考前重點、資訊一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台綜院估明年GDP 2.51% 劉泰英：明年經濟復甦力道薄弱

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台灣綜合研究院創辦人劉泰英(中)。圖／聯合報系資料照片
台灣綜合研究院創辦人劉泰英(中)。圖／聯合報系資料照片

台灣綜合研究院今（14）日發布最新台灣經濟預測，不僅下修2022年全年經濟成長率0.79個百分點至3.01%，但預估2023年全年經濟成長率為2.51%，為目前財經智庫當中最保守。台綜院創辦人劉泰英表示，受到疫情、俄烏戰爭的不確定因素影響，衝擊各國投資，明年經濟復甦力道相當薄弱。

展望明年，台綜院預估，內需方面除了上半年民間消費有較大反彈外，民間投資與出口均將面臨高基期與全球景氣不確定性的制約，成長空間較為有限，預估明年實質民間投資成長率放緩至2.48%，與今年的7.24％有一段差距。

台綜院表示，今年下半年起主要國家開始面臨經濟緊縮，影響以出口為導向的台灣經濟動能，第3季起出口接單明顯放緩，加上高科技產業處於庫存去化階段，全國用電成長連續五個月呈現負成長，電力景氣燈號自10月起轉為低迷的藍燈。2022年11月全國產業高壓以上用電量較去年同期減少2.39%，整體產業電力景氣燈號續呈藍燈，預估11月經濟成長率為1.3%。

台綜院說，今年台灣逐漸走出疫情影響，恢復正常生活，雖面臨國際經濟景氣逆風，不確定性升高，整體表現「前高後低」，但仍能維持正向成長，優於全球經濟表現。

不過，在諸多不利影響因素無法短期消弭情況下，又加上國際經濟情勢瞬息萬變，台綜院示警，影響台灣經濟成長不確定因素，尚包括：美中關係新局勢、俄烏衝突發展、中國大陸新一屆領導團隊方向、各國貨幣政策外溢影響等議題，均將左右國內經濟後續表現，須謹慎因應。

景氣燈號 經濟成長率 劉泰英

延伸閱讀

疫情與房市疲弱 亞開行下調2023年中國經濟預測至4.3%

因應「二十大」後 中國經濟變局

惠譽 調降陸明年GDP至4.1%

消費者支出比預期強 美上修Q3經濟成長率

相關新聞

4.7萬家事移工雇主申請薪資補貼 一般雇主明年1月3日截止

因應家事移工月薪從1.7萬調漲至2萬元，勞動部祭出薪資補助措施，盼減輕雇主經濟負擔。根據勞動部統計，截至目前已經有4萬7...

台綜院估明年GDP 2.51% 劉泰英：明年經濟復甦力道薄弱

台灣綜合研究院今（14）日發布最新台灣經濟預測，不僅下修2022年全年經濟成長率0.79個百分點至3.01%，但預估20...

央行明若升息半碼 房仲：一年多繳一個月房貸

央行理監事會議即將在明天登場，市場預期可能升半碼或不升息，若升息半碼則房貸利率就將重回2%時代，不過隨美國暴力升息暫告一...

經濟成長僅3.01% 明年恐跌至2.51%

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】台灣經濟將持續放緩？台灣綜合研究院14日公布經濟預測數據，由於通膨、疫情與俄烏戰爭，今年成長率為3.01%，研究院院長吳再益認為，明年民間投資與出口恐繼續衰退，成長率將跌

台綜院雙雙下修今、明年經濟成長率至3.01%、2.51%

台灣綜合研究院今天發布2022、2023年台灣經濟展望，2022年下半年全球經濟環境未見改善，下修全年經濟成長率為3.0...

陸食品進口規範 經濟部：我方曾提9次關切

經濟部今（14）日澄清，針對中國大陸於2019年11月在WTO/TBT委員會第79次例會提出「進口食品境外生產企業註冊管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。