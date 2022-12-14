台綜院估明年GDP 2.51% 劉泰英：明年經濟復甦力道薄弱

台灣綜合研究院今（14）日發布最新台灣經濟預測，不僅下修2022年全年經濟成長率0.79個百分點至3.01%，但預估2023年全年經濟成長率為2.51%，為目前財經智庫當中最保守。台綜院創辦人劉泰英表示，受到疫情、俄烏戰爭的不確定因素影響，衝擊各國投資，明年經濟復甦力道相當薄弱。

展望明年，台綜院預估，內需方面除了上半年民間消費有較大反彈外，民間投資與出口均將面臨高基期與全球景氣不確定性的制約，成長空間較為有限，預估明年實質民間投資成長率放緩至2.48%，與今年的7.24％有一段差距。

台綜院表示，今年下半年起主要國家開始面臨經濟緊縮，影響以出口為導向的台灣經濟動能，第3季起出口接單明顯放緩，加上高科技產業處於庫存去化階段，全國用電成長連續五個月呈現負成長，電力景氣燈號自10月起轉為低迷的藍燈。2022年11月全國產業高壓以上用電量較去年同期減少2.39%，整體產業電力景氣燈號續呈藍燈，預估11月經濟成長率為1.3%。

台綜院說，今年台灣逐漸走出疫情影響，恢復正常生活，雖面臨國際經濟景氣逆風，不確定性升高，整體表現「前高後低」，但仍能維持正向成長，優於全球經濟表現。

不過，在諸多不利影響因素無法短期消弭情況下，又加上國際經濟情勢瞬息萬變，台綜院示警，影響台灣經濟成長不確定因素，尚包括：美中關係新局勢、俄烏衝突發展、中國大陸新一屆領導團隊方向、各國貨幣政策外溢影響等議題，均將左右國內經濟後續表現，須謹慎因應。