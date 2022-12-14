富蘭克林：預期利率見頂 加碼債券配置 樂觀期待大陸解封

美國11月消費者物價指數超預期降溫，放緩升息步調儼然已成市場共識，綜合彭博資訊等外電新聞援引十二月份美銀美林經理人調查報告顯示，經理人預期聯邦資金利率將在明年第二季來到高峰值5%，淨42%經理人預期短率將下滑、比例為2020/3來最高，淨10%經理人加碼債券、為自2009/4來首度淨加碼。

本月份經理人風險情緒改善，現金配置比重連續兩個月下滑至5.9%，淨90%經理人預期全球通膨將放緩、比例創紀錄來最高，預期美國消費者物價指數將在未來12個月降至4.2%。通膨降溫與預期升息步調放緩下，27%經理人看好政府債將是2023年表現最好的資產，其次為股票的25%、企業債24%、商品12%。相較於近十年的資產配置，經理人目前最看多債券、防禦性資產(健康醫療與民生消費)及現金。而就區域別而言，新興市場股票最獲經理人看好，最獲青睞的產業則是健康醫療、民生消費、能源及金融。

預期經濟將轉弱或陷入衰退的比例皆較前月調查時改善，其中主要是來自對中國大陸成長前景的樂觀預期，淨75%經理人認為中國大陸經濟在2023年將轉強、為2021/5來最樂觀看法，並且有淨74%經理人預期中國大陸將在2023年底前全面解封。

此外，淨51%經理人認為美元將貶值、為2006/5來最高，也因此有淨13%經理人加碼新興市場股票、為近九個月來首度淨加碼，也是2021/7來最大的加碼程度，也有淨21%經理人認為黃金已遭低估、為記錄來最高。就最擁擠交易而言，做多美元連續第六個月位居首位，放空中國大陸股票與做多油價則仍居第二及第三。就尾端風險而言，高漲的通膨持續在近半年蟬連榜首，而對經濟衰退的擔憂則在本月躍升為第二大風險。

以上資料依據彭博資訊，十二月份美銀美林經理人調查於12/2~12/8進行，對管理8,150兆美元資產的319位經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，通膨降溫、放緩升息有望加上中國大陸逐步鬆綁防疫限制，激勵全球股債市近期強勁反彈。展望2023年，隨著全球通膨高點已過，上半年主要央行升息循環可望接近尾聲，將率先開啟債市的多頭行情，而中國大陸鬆綁防疫限制並提出對房地產企業的支持，預期將帶領中國大陸經濟漸入佳境，伴隨美元可能觸頂回落，將營造新興市場的補漲行情。

揮別不堪回首的2022年，近入2023年心態上審慎中仍可帶有希望，「債優於股」將成為年底至2023年第一季的投資主旋律，建議以採取靈活配置的美國價值平衡型基金為核心，因應景氣下行風險，建議投資人依照個人風險屬性增持適合的債券型基金，首選以美元計價全球複合債型基金，搭配精選新興當地公債的全球債券型基金。

考量美歐經濟仍在下坡段，中國大陸經濟有望隨防疫鬆綁而自谷底回升，股市宜採多元配置網羅輪動契機，包括防禦色彩的基礎建設及公用事業產業、精選高品質龍頭股的美國股利成長型股票基金，並透過長期定期定額策略參與生技及科技產業創新商機，積極者可留意中國大陸及新興亞股的轉機行情。