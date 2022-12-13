寬魚國際「寬姐」宣布與圓頂大嘉「葛姐」攜手策略聯盟

文創股寬魚國際（6101）13日宣布，與華人演藝界教母「葛姐」葛福鴻創辦的「圓頂大嘉」，達成協議，圓頂大嘉將把其名下明星包括天后蔡依林與天王郭富城等之著作物，獨家專屬授權寬魚國際於新興媒體的數位媒體New Media使用。

寬魚國際13日股價以26.95元作收，上漲1.05元。

寬魚國際與圓頂大嘉多年密切合作，在演唱會方面，從「安室奈美惠 Finally 告別演唱會台灣站」、到即將在小巨蛋開唱的「蔡依林 UGLY BEAUTY 世界巡迴演唱會 FINALE in TAIPEI 台北最終場」，門票均是瞬間秒殺完售。

據悉，葛福鴻看重邱瓈寬集天王天后金牌經理人、國片史上最高票房女導演、金曲作詞人等於一身的長才，此次強強聯手，有望重整華人娛樂版圖。

邱瓈寬表示，繼蔡依林演唱會之後，本次獲圓頂大嘉授權，這一批著作物包含錄音著作與視聽著作，包括蔡依林的《舞孃》、郭富城《對你愛不完》、梁詠琪《短髮》等專輯，另外還有楊采妮、吳奇隆、古巨基、楊宗緯、蔡旻佑等專輯。

她分析，音樂版權大致分為兩個重要類別，包括詞曲版權與錄音著作權。最近美國的索尼音樂娛樂將傳奇巨星鮑勃‧迪倫(Bob Dylan)錄音著作全數購下，也是看重錄音著作在新興媒體（數位媒體）New Media領域中，比起「詞曲版權」來的更相關。

此外，寬魚國際日前宣布於明年1月28日農曆新年大年初七，在美國拉斯維加斯Resorts World Theatre舉辦王力宏「ONE LeeHom Wang」演唱會，昨日公布演唱會中文名稱為「一個王力宏」演唱會，並同步在官網釋出此次演唱會的海報與20秒影片。