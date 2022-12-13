澳紐商會發表2022白皮書 龔明鑫：盼加速推動台澳簽署經濟合作協定

國發會龔主委明鑫今天代表政府參加澳紐商會「2022白皮書」發表會，並接受商會遞交白皮書。龔明鑫致詞時，特別感謝商會對於台灣國際參與的大力支持，並感謝商會提出白皮書建言，有助台灣經商法規鬆綁及相關政策調整推動，台、澳、紐將持續建立更堅實的經貿關係，盼未來加速推動台澳簽署經濟合作協定，以促進三方共享經濟利益。

龔明鑫指出，近年台灣與澳、紐貿易往來密切，迄今(2022)年10月底，澳、紐來台投資金額已達41億美元。去年台灣與澳、紐貿易總額達214億美元，台澳、台紐貿易總額分別大幅成長74.9%及26.5%，台灣已成為澳洲第6大及紐西蘭第7大貿易夥伴；今年1至10月貿易額更突破去年全年度總額，達257億美元。龔主委表示，去年9月台灣已申請加入CPTPP，台紐在已簽署的雙邊經濟合作協定下，99%紐西蘭商品已享進口零關稅優惠，期盼未來能與澳洲洽簽經濟合作協定，進一步深化雙邊經貿發展，並厚植台灣加入CPTPP的基礎和能量。

針對台灣與澳、紐在再生能源領域的合作，龔明鑫指出，自2016年政府啟動能源轉型以來，已有多家澳洲業者來台參與相關基礎建設及投資；今年3月公布的「2050淨零排放路徑」，是攸關台灣未來30年發展的重要政策，盼未來我國能與澳紐加強淨零碳排相關合作。尤其在前瞻能源發展部分，近年我國已逐步發展太陽光電、離岸風電等重要新興能源，未來氫能、地熱等亦是台、澳、紐可共同推動發展的重要項目。行政院已於12月8日通過「再生能源發展條例」修正草案，增訂地熱專章，歡迎商會會員投入台灣能源相關建設，共同參與綠色轉型商機。

此外，關於專業人才延攬議題，龔明鑫表示，感謝澳、紐對我國雙語政策與外籍專業人才的支持，並歡迎澳、紐專業人才與學生持續來台交流、就業與留學；國發會已成立「就業金卡辦公室」，迄10月底就業金卡有效張數已超過6,000張，將持續擴大提供國際人才從工作到生活全方位一條龍服務。另有關外籍人才子女教育及公司設立流程等經商投資相關議題，政府亦將持續推動。

龔明鑫表示，現在台澳紐關係是歷史上最好的時刻，相信未來一定會比現在更好。政府將在此一基礎上繼續努力，與澳洲及紐西蘭持續互動，推進及深化三方共享價值，共同掌握全球經濟發展轉型的新契機。